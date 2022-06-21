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Paul Di'Anno

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IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO



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Кастро Перджони, операционный директор паба Cart & Horses в Стратфорде, Лондон, Англия, где в 1976 году состоялся концертный дебют IRON MAIDEN, который недавно собрал тысячи долларов, чтобы PAUL DI'ANNO смог сделать операцию на колене, написал на странице Cart & Horses:

«Я очень рад сообщить, что команда IRON MAIDEN любезно согласилась покрыть оставшиеся расходы на операцию PAUL'a DI'ANNO. IRON MAIDEN не только лучшая группа на этой планете, но и добрая и отзывчивая команда. В результате этой фантастической новости я закрываю сбор средств 21 июня 2022 года».



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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21 июн 2022
F
Family Ghost
А я говорил, что Стив не пидр
21 июн 2022
Svarg_1349
Это правильно! Хорошо что им хватило ума на старости лет помириться.
21 июн 2022
Гепард
Отличная новость! Мейдены молодцы!
21 июн 2022
gravitgroove
При благополучном исходе может произойти мечта некоторых на дс - увидеть хотя бы на записи концерт с привлечением ДиАнно и Бэйли
21 июн 2022
E
Egel
Долго думали? Лучше поздно чем никогда
21 июн 2022
o
olly71
Зря они этот дешёвый популизм развели. Они ничего не должны челу который ушёл от них аж 41 год назад .
21 июн 2022
f
father
Красавцы! Полу здоровья!

просмотров: 803

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