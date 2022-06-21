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IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO



Кастро Перджони, операционный директор паба Cart & Horses в Стратфорде, Лондон, Англия, где в 1976 году состоялся концертный дебют IRON MAIDEN, который недавно собрал тысячи долларов, чтобы PAUL DI'ANNO смог сделать операцию на колене, написал на странице Cart & Horses:



«Я очень рад сообщить, что команда IRON MAIDEN любезно согласилась покрыть оставшиеся расходы на операцию PAUL'a DI'ANNO. IRON MAIDEN не только лучшая группа на этой планете, но и добрая и отзывчивая команда. В результате этой фантастической новости я закрываю сбор средств 21 июня 2022 года».





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