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*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 10
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Paul Di'Anno

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PAUL DI'ANNO полон оптимизма



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Stjepan Juras, большой поклонник и автор книг об IRON MAIDEN, рассказал о ситуации со здоровьем PAUL'a DI'ANNO:

«После более чем пяти месяцев пребывания Paul'а в Хорватии медицинская команда в Poliklinika Ribnjak - centar za ortopedsku medicinu i sportsku dijagnostiku пришла к окончательным и бесповоротным выводам об общем состоянии Paul'а и о том, как может выглядеть его дальнейшее восстановление.

«Прогресс в лечении действительно заметен, и недавно он попробовал новый ортез, который позволяет ему лучше ходить. Paul сделал свои первые шаги с ортезом, он в восторге и очень оптимистично оценивает достигнутый прогресс, потому что с каждым днём он ходит всё лучше и лучше. Ортез ещё раз отрегулирован в соответствии с требованиями Paul'а, и сейчас он выполняет с ним интенсивные упражнения по ходьбе, чтобы в мае или летом 2022 года ходить совершенно самостоятельно.

Как мы все знаем, первая операция на колене была запланирована на конец апреля 2022 года. Она заключалась в удалении остатков цемента из области коленного сустава, чтобы восстановить венозное кровообращение, что является необходимым условием для успешного проведения второй операции — ревизионной операции по установке эндопротеза или искусственного колена. Для проведения плановой операции, в соответствии с правилами данной профессии, была проведена диагностика, которая показала серьёзные скрытые проблемы с кровообращением, и именно поэтому операция по удалению тампонажного цемента необходима, так как она усложняет планы и без того сложной операции и способствует постоянному отёку ноги. Образно говоря, ситуация в колене Paul'а напоминает "зону боевых действий". У него нет сустава, распорка давит на вены, в результате чего нога отекает. Персонал поликлиники "Ribnjak" уже более 4 месяцев прилагает огромные усилия для восстановления. Поэтому удаление спейсера в колене необходимо провести для того, чтобы уменьшить давление на венозное кровообращение и тем самым уменьшить отёк ноги. Это основные принципы. Таким образом достигаются благоприятные связи для дальнейшего восстановления и возможной второй операции по имплантации эндопротеза.

Доктор Милошевич сказал нам: "На данный момент мы придерживаемся мнения, что с такой операцией нужно подождать, потому что в зависимости от реакции и восстановления организма она может произойти через несколько месяцев или даже лет, а иногда условия вообще не могут быть созданы. Желание Paul'а выздороветь всего за четыре месяца очень заметно, поэтому мы все согласны, что эту операцию нужно обязательно рассматривать. Первый из шагов — это ортез, который он сейчас использует и практикует интенсивную ходьбу.

Второй шаг — это ранее упомянутая хирургическая операция по удалению спейсера, то есть цемента в колене, который позволит соединить кости в так называемый "псевдоартроз". Такой сустав, в дополнение к специально разработанному ортезу для Paul'а, может позволить ему двигаться самостоятельно и гораздо более свободно. Эта мысль была озвучена, и он согласился. Однако перед операцией, которая должна была состояться через несколько дней, было проведено детальное исследование его кровеносных сосудов, так называемая ангиография, которая показала хорошее артериальное кровообращение, но также и сдавленные вены ног. Но самым главным новшеством в этой подготовке к операции стало то, что в его тазовой вене был обнаружен довольно большой тромб (сгусток крови).

Тромб, как мы все знаем, представляет большую опасность эмболии в случае проведения операции, что может закончиться инфарктом, инсультом или смертью. Существование тромба — это новое явление, которое до сих пор не было обнаружено, оно резко меняет всю ситуацию с лечением, однако, к счастью, это не является препятствием для дальнейшего лечения, если провести хорошую подготовку и предотвратить опасность.

Согласно правилам профессии, если проводится операция по удалению образований, необходимо застраховать Paul'а от возможной эмболии, установив в его организме, а именно в полой вене так называемый специальный "зонтик". Эта операция выполняется специалистами по сосудистой хирургии, практически одновременно с удалением спейсера, что означает, что эта операция должна проводиться целой командой слаженных действий хирургов различных специальностей, и что это чрезвычайно сложная и ответственная задача. После этой операции необходимо находиться в больнице около 14 дней. Такие операции сопряжены с определённым риском, однако это единственно возможный способ хирургического лечения, если человек хочет действовать правильно и не подвергать опасности его жизнь. Стоимость установки "зонтика" в вену стоит несколько тысяч евро, плюс расходы на больницу, но мы с нашими коллегами постараемся найти лучшие расценки и условия, чтобы не обременять бюджет на лечение.

Господин Юрас и Paul проинформированы об этой ситуации на встрече с медицинской командой, и было сделано заключение, что, учитывая всю информацию, лучше всего продолжать курс вертикализации до тех пор, пока не будут созданы условия для первой операции. Он будет в гораздо лучшей форме, если будет тренироваться и ходить после концерта 21.05. В зависимости от его желания и возможностей операция может быть проведена в мае или июне 2022 года или в любое другое время по его выбору. Мы рекомендуем, чтобы это произошло сразу же после концерта, потому что Paul будет в гораздо лучшей форме в отношении ходьбы и передвижения. Ортез, сделанный специально по его меркам, можно носить долгое время, месяцы или даже годы без каких-либо проблем.

Кроме того, 28 апреля он начнёт полную реконструкцию зубов. Из-за ухудшения здоровья и ускоренного развития кариеса, чему способствовало длительное использование тяжёлых медицинских препаратов, зубы сгнили, в основном выпали, и для того, чтобы вернуться к нормальной жизни и иметь возможность нормально кусать, необходима реконструкция системы зубов. В последние месяцы он страдал от сильной, постоянной боли, и теперь была выбрана лучшая команда Arena Stomatološka Poliklinika, чтобы позаботиться о Paul'е и полностью восстановить его зубы с помощью очень сложной процедуры. В клинике предложили цены, которые, по словам Paul'а, как минимум в четыре раза ниже, чем в Великобритании, за что мы им очень благодарны. К концу апреля у него будут в значительной степени новые зубы, но вторая часть процедуры (поскольку этого требуют профессиональные нормы после установки 4 имплантатов) будет окончательно завершена примерно через полгода. Уже в начале мая 2022 года мы сможем увидеть новую улыбку, которая будет способствовать уверенности в себе, лучшей атмосфере и дополнительным силам в преддверии важной операции на колене.

В самом начале никто из нас не знал, насколько тяжелым на самом деле было его состояние, но процедуры выявили запущенность ситуации, и именно поэтому лечение и восстановление занимают больше времени. Именно из-за этого первоначальная оценка средств, которые должны были быть потрачены на восстановление, была ниже, и именно по этой причине кампания возобновляется. Она будет проводиться нынешним способом сбора средств.

Мы настоятельно призываем вас кликнуть и помочь чем можете. Кроме того, на сайте www.maidencroatia.com будет представлена новая книга с автографом!

Также на концерте в Загребе будут представлены специальные футболки (строго ограниченным тиражом) и его новый сингл "Stop The War" и DVD вместе с клипом. DVD-сингл также будет выпущен строго ограниченным тиражом и подписан Paul'ом Di'Anno и его товарищами по новой группе WARHORSE. Мы просим всех, кто может помочь тем или иным образом, принять участие. Сейчас самое время спасти одну жизнь!»










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