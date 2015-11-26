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Paul Di'Anno

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4 дек 2021 : 		 Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO

28 ноя 2021 : 		 Операцию PAUL DI'ANNO проведут на днях

6 окт 2021 : 		 PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже

6 июл 2021 : 		 Умер туровый гитарист PAUL DI'ANNO

13 апр 2021 : 		 Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали

19 янв 2021 : 		 Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO

27 мар 2020 : 		 Последнее шоу PAUL DI'ANNO будет содержать песни IRON MAIDEN и ряд раритетов

29 фев 2020 : 		 PAUL DI'ANNO не осуждает IRON MAIDEN за своё увольнение

16 дек 2019 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN: «Я чуть не помер четыре года назад»

1 ноя 2019 : 		 PAUL DI'ANNO выпускает концертный альбом

7 июл 2016 : 		 PAUL DI'ANNO отрицает, что у него рак

7 июл 2016 : 		 У PAUL DI'ANNO рак?

17 май 2016 : 		 PAUL DI'ANNO попал в больницу

22 апр 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

27 мар 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

5 янв 2016 : 		 Бывший барабанщик BATTLEZONE: "PAUL DI'ANNO про$%ал свою карьеру"

9 дек 2015 : 		 PAUL DI'ANNO запишет кавер-версию песни DAVID'a BOWIE

9 ноя 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Посмотрите на моём примере, что могут сделать наркотики»

20 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO еще полгода будет ждать операции

13 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Когда я был в MAIDEN, я не знал как петь»

26 июн 2015 : 		 PAUL DI'ANNO о BRUCE DICKINSON'e: «Он отличный человек и прекрасный фронтмен!»

28 май 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Мои дети заставили меня бросить наркоту»

7 апр 2015 : 		 PAUL DI'ANNO о пребывании в IRON MAIDEN: «Мне не давали писать столько, сколько я хотел»

1 янв 2015 : 		 PAUL DI'ANNO спел классическую песню SMALL FACES

8 дек 2014 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

23 ноя 2014 : 		 PAUL DI'ANNO сожалеет о том, чем занимается по жизни
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Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO



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Видео того, как PAUL DI'ANNO проводят лимфодренажные процедуры в Загребе, доступно для просмотра ниже.

Лимфодренажный массаж снимает отёки, которые возникают, когда медицинское лечение или болезнь блокируют лимфатическую систему. Он включает в себя мягкие манипуляции на определённых участках тела, чтобы помочь лимфе двигаться в область с работающими лимфатическими сосудами.

Watch Former IRON MAIDEN Singer PAUL DI






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


4 дек 2021, 16:25		Кайф, а не видео)


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