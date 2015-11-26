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Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO



Видео того, как PAUL DI'ANNO проводят лимфодренажные процедуры в Загребе, доступно для просмотра ниже.



Лимфодренажный массаж снимает отёки, которые возникают, когда медицинское лечение или болезнь блокируют лимфатическую систему. Он включает в себя мягкие манипуляции на определённых участках тела, чтобы помочь лимфе двигаться в область с работающими лимфатическими сосудами.





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