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*Цветные винилы от METALLICA 32
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 18
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 15
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Paul Di'Anno Wathorse

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13 окт 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO

9 июл 2023 : 		 PAUL DI'ANNO сыграл в Англии впервые за 10 лет

3 июн 2023 : 		 Новое видео WARHORSE

3 май 2023 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE

29 мар 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я буду вечно благодарен IRON MAIDEN за оплату счетов»

20 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме

16 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO и GUS G. исполняют IRON MAIDEN

14 ноя 2022 : 		 PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм

3 окт 2022 : 		 Видео с выступления PAUL DI’ANNO

13 сен 2022 : 		 PAUL DI’ANNO перенёс операцию

12 июл 2022 : 		 PAUL DI’ANNO встретился с KISS

26 июн 2022 : 		 PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского хэви-металла!»

21 июн 2022 : 		 IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO

21 июн 2022 : 		 Операцию PAUL'у DI'ANNO сделают летом

29 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече c басистом IRON MAIDEN: «Это был очень эмоциональный момент»

23 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO отыграл первое за 7 лет шоу

23 май 2022 : 		 STEVE HARRIS встретился с PAUL DI'ANNO

13 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO собрал WARHORSE

29 апр 2022 : 		 PAUL DI'ANNO полон оптимизма

22 мар 2022 : 		 PAUL DI'ANNO готовится к операции

15 фев 2022 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не склеил ласты от сепсиса»

4 янв 2022 : 		 Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO

4 дек 2021 : 		 Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO

28 ноя 2021 : 		 Операцию PAUL DI'ANNO проведут на днях

6 окт 2021 : 		 PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже
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|||| 13 окт 2023

Видео с выступления PAUL DI'ANNO



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Видео с выступления PAUL DI'ANNO, которое состоялось десятого октября в Rock City, Nottingham, United Kingdom на разогреве у KK'S PRIEST, доступно ниже.




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