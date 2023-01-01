×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент
22
David Ellefson спел в DIETH
22
Новая песня IMMORTAL
19
Новое видео ACCEPT
18
IRON MAIDEN открыли европейский тур
16
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12
ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме
12
Новая песня FOO FIGHTERS
12
Вокалист JUDAS PRIEST закончил
11
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент
22
David Ellefson спел в DIETH
22
Новая песня IMMORTAL
19
Новое видео ACCEPT
18
IRON MAIDEN открыли европейский тур
16
все новости группы
Paul Di'Anno Wathorse
Великобритания
Heavy Metal
http://www.pauldianno.com
Myspace:
http://www.myspace.com/diannothebeast
3 июн 2023
:
Новое видео WARHORSE
3 май 2023
:
Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE
29 мар 2023
:
PAUL DI'ANNO: «Я буду вечно благодарен IRON MAIDEN за оплату счетов»
20 дек 2022
:
PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме
16 дек 2022
:
PAUL DI'ANNO и GUS G. исполняют IRON MAIDEN
14 ноя 2022
:
PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм
3 окт 2022
:
Видео с выступления PAUL DI’ANNO
13 сен 2022
:
PAUL DI’ANNO перенёс операцию
12 июл 2022
:
PAUL DI’ANNO встретился с KISS
26 июн 2022
:
PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского хэви-металла!»
21 июн 2022
:
IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO
21 июн 2022
:
Операцию PAUL'у DI'ANNO сделают летом
29 май 2022
:
PAUL DI'ANNO о встрече c басистом IRON MAIDEN: «Это был очень эмоциональный момент»
23 май 2022
:
PAUL DI'ANNO отыграл первое за 7 лет шоу
23 май 2022
:
STEVE HARRIS встретился с PAUL DI'ANNO
13 май 2022
:
PAUL DI'ANNO собрал WARHORSE
29 апр 2022
:
PAUL DI'ANNO полон оптимизма
22 мар 2022
:
PAUL DI'ANNO готовится к операции
15 фев 2022
:
PAUL DI'ANNO: «Я чуть не склеил ласты от сепсиса»
4 янв 2022
:
Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO
4 дек 2021
:
Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO
28 ноя 2021
:
Операцию PAUL DI'ANNO проведут на днях
6 окт 2021
:
PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже
6 июл 2021
:
Умер туровый гитарист PAUL DI'ANNO
13 апр 2021
:
Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали
19 янв 2021
:
Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO
27 мар 2020
:
Последнее шоу PAUL DI'ANNO будет содержать песни IRON MAIDEN и ряд раритетов
29 фев 2020
:
PAUL DI'ANNO не осуждает IRON MAIDEN за своё увольнение
16 дек 2019
:
Бывший вокалист IRON MAIDEN: «Я чуть не помер четыре года назад»
1 ноя 2019
:
PAUL DI'ANNO выпускает концертный альбом
7 июл 2016
:
PAUL DI'ANNO отрицает, что у него рак
7 июл 2016
:
У PAUL DI'ANNO рак?
17 май 2016
:
PAUL DI'ANNO попал в больницу
22 апр 2016
:
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
27 мар 2016
:
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
5 янв 2016
:
Бывший барабанщик BATTLEZONE: "PAUL DI'ANNO про$%ал свою карьеру"
9 дек 2015
:
PAUL DI'ANNO запишет кавер-версию песни DAVID'a BOWIE
9 ноя 2015
:
PAUL DI'ANNO: «Посмотрите на моём примере, что могут сделать наркотики»
20 авг 2015
:
PAUL DI'ANNO еще полгода будет ждать операции
13 авг 2015
:
PAUL DI'ANNO: «Когда я был в MAIDEN, я не знал как петь»
26 июн 2015
:
PAUL DI'ANNO о BRUCE DICKINSON'e: «Он отличный человек и прекрасный фронтмен!»
28 май 2015
:
PAUL DI'ANNO: «Мои дети заставили меня бросить наркоту»
7 апр 2015
:
PAUL DI'ANNO о пребывании в IRON MAIDEN: «Мне не давали писать столько, сколько я хотел»
1 янв 2015
:
PAUL DI'ANNO спел классическую песню SMALL FACES
8 дек 2014
:
Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO
23 ноя 2014
:
PAUL DI'ANNO сожалеет о том, чем занимается по жизни
27 окт 2014
:
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
22 сен 2014
:
Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO
4 сен 2014
:
Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO
30 июл 2014
:
Обложка и трек-лист нового DVD PAUL DI'ANNO
10 июл 2014
:
Трейлер нового DVD PAUL DI'ANNO
7 апр 2014
:
PAUL DI'ANNO снимет концерт в Польше
21 дек 2013
:
PAUL DI'ANNO исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST
9 ноя 2013
:
PAUL DI'ANNO выступил с трибьют-группой IRON MAIDEN
12 окт 2013
:
PAUL DI'ANNO в песне RUSHMORE
9 окт 2013
:
PAUL DI'ANNO: "Я не оперный певец и не балерина"
11 апр 2013
:
Видео исполнения новой песни PAUL DI'ANNO
16 мар 2013
:
PAUL DI'ANNO о Клайве Бёрре
18 янв 2013
:
PAUL DI'ANNO записал песню с RUSHMORE
11 дек 2012
:
PAUL DI'ANNO, BLAZE BAYLEY исполнили песню IRON MAIDEN
15 ноя 2012
:
PAUL DI'ANNO фанату: 'Если любишь BRUCE'a DICKINSON'a, иди домой и слушай его записи!"
2 сен 2012
:
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
10 июл 2012
:
PAUL DI'ANNO поедет в прощальное турне
6 мар 2012
:
PAUL DI'ANNO на новом альбоме PRASSEIN ALOGA
13 фев 2012
:
Автограф-сессия PAUL DI`ANNO и BLAZE BAYLEY
9 фев 2012
:
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
7 янв 2012
:
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
14 ноя 2011
:
PAUL DI'ANNO и PRASSEIN ALOGA
10 ноя 2011
:
PAUL DI'ANNO перезаписал "Running Free"
9 ноя 2011
:
Новое демо PAUL'a DI'ANNO
21 авг 2011
:
PAUL DI'ANNO и PRASSEIN ALOGA
12 мар 2011
:
Paul'a Di'Anno посадили
14 фев 2011
:
Paul Di'Anno (ex-IRON MAIDEN) может попасть в тюрьму
10 янв 2011
:
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
10 дек 2010
:
Видео с выступления PAUL DI'ANNO
23 сен 2009
:
Автобиография бывшего вокалиста IRON MAIDEN Paul Di'Anno будет выпущена в мягком переплете
16 май 2007
:
PAUL DI'ANNO исполнит песни IRON MAIDEN с симфоническим оркестром
16 апр 2006
:
PAUL DI'ANNO: Новый сольник в мае
25 фев 2006
:
PAUL DI'ANNO выпустит новый альбом в мае
сегодня
Новое видео WARHORSE
Warhorse, новое видео проекта WARHORSE, в состав которого входят Hrvoje Madiraca, Ante "Pupi" Pupačić и бывший вокалист IRON MAIDEN Paul Di'Anno, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 223
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет