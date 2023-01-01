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Новое видео WARHORSE



Warhorse, новое видео проекта WARHORSE, в состав которого входят Hrvoje Madiraca, Ante "Pupi" Pupačić и бывший вокалист IRON MAIDEN Paul Di'Anno, доступно для просмотра ниже.







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