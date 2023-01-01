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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 22
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новая песня IMMORTAL 19
*Новое видео ACCEPT 18
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
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Paul Di'Anno Wathorse

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3 июн 2023 : 		 Новое видео WARHORSE

3 май 2023 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE

29 мар 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я буду вечно благодарен IRON MAIDEN за оплату счетов»

20 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме

16 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO и GUS G. исполняют IRON MAIDEN

14 ноя 2022 : 		 PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм

3 окт 2022 : 		 Видео с выступления PAUL DI’ANNO

13 сен 2022 : 		 PAUL DI’ANNO перенёс операцию

12 июл 2022 : 		 PAUL DI’ANNO встретился с KISS

26 июн 2022 : 		 PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского хэви-металла!»

21 июн 2022 : 		 IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO

21 июн 2022 : 		 Операцию PAUL'у DI'ANNO сделают летом

29 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече c басистом IRON MAIDEN: «Это был очень эмоциональный момент»

23 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO отыграл первое за 7 лет шоу

23 май 2022 : 		 STEVE HARRIS встретился с PAUL DI'ANNO

13 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO собрал WARHORSE

29 апр 2022 : 		 PAUL DI'ANNO полон оптимизма

22 мар 2022 : 		 PAUL DI'ANNO готовится к операции

15 фев 2022 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не склеил ласты от сепсиса»

4 янв 2022 : 		 Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO

4 дек 2021 : 		 Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO

28 ноя 2021 : 		 Операцию PAUL DI'ANNO проведут на днях

6 окт 2021 : 		 PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже

6 июл 2021 : 		 Умер туровый гитарист PAUL DI'ANNO

13 апр 2021 : 		 Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали

19 янв 2021 : 		 Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO
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Новое видео WARHORSE



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Warhorse, новое видео проекта WARHORSE, в состав которого входят Hrvoje Madiraca, Ante "Pupi" Pupačić и бывший вокалист IRON MAIDEN Paul Di'Anno, доступно для просмотра ниже.




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