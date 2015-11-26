сегодня



PAUL DI'ANNO : «Я чуть не склеил ласты от сепсиса»



PAUL DI'ANNO в рамках интервью "Još Jedan" рассказал о состоянии своего здоровья после ряда процедур в Хорватии:



«Гребаный NHS - отстой. Я был их большим защитником. Но медсестры там классные и все работники. Это гребаная бюрократия - руководство и люди, которые управляют NHS, просто полные мудаки. Но бедные герои — медсестры и персонал — они великолепны, но у них связаны руки. Поэтому они не знали, что делать. Они просто бросили меня».



В мае ему исполнится 64 года, и он рассказал о некоторых проблемах со здоровьем, с которыми он боролся в последнее время и которые не давали ему выступать в течение семи лет.



«В 2015 году я заработал сепсис [когда уже имеющаяся инфекция запускает цепную реакцию во всем организме], и это почти убило меня. И я провел восемь месяцев в больнице в Англии. У вас есть решающие 45 минут, чтобы ввести в вас как можно больше антибиотиков, прежде чем вы умрете, и им удалось это сделать, что было здорово. Затем я провел восемь месяцев в больнице, а потом еще три месяца в доме престарелых. И пока я занимался делами, посещая больницу, я дважды подцепил MRSA [метициллин-резистентный золотистый стафилококк — инфекция, вызываемая одним из видов стафилококков, который стал устойчив ко многим антибиотикам, используемым для лечения обычных стафилококковых инфекций] в больнице. Вот и все. Все откладывалось и откладывалось... А потом они удалили коленный сустав и вставили в него эту цементную штуку. И она должна была быть там только год. И когда они вставили его в первый раз, оно сломалось, поэтому они снова разрезали меня и вставили другую. И она до сих пор внутри. И за то время, что она там находится, она стала токсичной. Так какого хрена они там делают в NHS?»



По словам музыканта, его врачи в Загребе установили, что хирургические инструменты по ошибке были оставлены в его теле, что потенциально может открыть ему путь к получению компенсации через иск о медицинской халатности.



«Когда я приехал сюда [в Хорватию] в клинику и меня осматривали, они нашли в моей ноге гребаную скобу, которая была там после операции четырехлетней давности. Что происходит? Между прочим, будет судебный иск. [Смеется]».







</div>





+2 -1



просмотров: 714

