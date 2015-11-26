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Paul Di'Anno

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15 фев 2022 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не склеил ласты от сепсиса»

4 янв 2022 : 		 Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO

4 дек 2021 : 		 Видео лимфодренажных процедур PAUL DI'ANNO

28 ноя 2021 : 		 Операцию PAUL DI'ANNO проведут на днях

6 окт 2021 : 		 PAUL DI'ANNO всё ещё ждёт операцию, ситуация становится только хуже

6 июл 2021 : 		 Умер туровый гитарист PAUL DI'ANNO

13 апр 2021 : 		 Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали

19 янв 2021 : 		 Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO

27 мар 2020 : 		 Последнее шоу PAUL DI'ANNO будет содержать песни IRON MAIDEN и ряд раритетов

29 фев 2020 : 		 PAUL DI'ANNO не осуждает IRON MAIDEN за своё увольнение

16 дек 2019 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN: «Я чуть не помер четыре года назад»

1 ноя 2019 : 		 PAUL DI'ANNO выпускает концертный альбом

7 июл 2016 : 		 PAUL DI'ANNO отрицает, что у него рак

7 июл 2016 : 		 У PAUL DI'ANNO рак?

17 май 2016 : 		 PAUL DI'ANNO попал в больницу

22 апр 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

27 мар 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

5 янв 2016 : 		 Бывший барабанщик BATTLEZONE: "PAUL DI'ANNO про$%ал свою карьеру"

9 дек 2015 : 		 PAUL DI'ANNO запишет кавер-версию песни DAVID'a BOWIE

9 ноя 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Посмотрите на моём примере, что могут сделать наркотики»

20 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO еще полгода будет ждать операции

13 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Когда я был в MAIDEN, я не знал как петь»

26 июн 2015 : 		 PAUL DI'ANNO о BRUCE DICKINSON'e: «Он отличный человек и прекрасный фронтмен!»

28 май 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Мои дети заставили меня бросить наркоту»

7 апр 2015 : 		 PAUL DI'ANNO о пребывании в IRON MAIDEN: «Мне не давали писать столько, сколько я хотел»

1 янв 2015 : 		 PAUL DI'ANNO спел классическую песню SMALL FACES
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PAUL DI'ANNO: «Я чуть не склеил ласты от сепсиса»



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PAUL DI'ANNO в рамках интервью "Još Jedan" рассказал о состоянии своего здоровья после ряда процедур в Хорватии:

«Гребаный NHS - отстой. Я был их большим защитником. Но медсестры там классные и все работники. Это гребаная бюрократия - руководство и люди, которые управляют NHS, просто полные мудаки. Но бедные герои — медсестры и персонал — они великолепны, но у них связаны руки. Поэтому они не знали, что делать. Они просто бросили меня».

В мае ему исполнится 64 года, и он рассказал о некоторых проблемах со здоровьем, с которыми он боролся в последнее время и которые не давали ему выступать в течение семи лет.

«В 2015 году я заработал сепсис [когда уже имеющаяся инфекция запускает цепную реакцию во всем организме], и это почти убило меня. И я провел восемь месяцев в больнице в Англии. У вас есть решающие 45 минут, чтобы ввести в вас как можно больше антибиотиков, прежде чем вы умрете, и им удалось это сделать, что было здорово. Затем я провел восемь месяцев в больнице, а потом еще три месяца в доме престарелых. И пока я занимался делами, посещая больницу, я дважды подцепил MRSA [метициллин-резистентный золотистый стафилококк — инфекция, вызываемая одним из видов стафилококков, который стал устойчив ко многим антибиотикам, используемым для лечения обычных стафилококковых инфекций] в больнице. Вот и все. Все откладывалось и откладывалось... А потом они удалили коленный сустав и вставили в него эту цементную штуку. И она должна была быть там только год. И когда они вставили его в первый раз, оно сломалось, поэтому они снова разрезали меня и вставили другую. И она до сих пор внутри. И за то время, что она там находится, она стала токсичной. Так какого хрена они там делают в NHS?»

По словам музыканта, его врачи в Загребе установили, что хирургические инструменты по ошибке были оставлены в его теле, что потенциально может открыть ему путь к получению компенсации через иск о медицинской халатности.

«Когда я приехал сюда [в Хорватию] в клинику и меня осматривали, они нашли в моей ноге гребаную скобу, которая была там после операции четырехлетней давности. Что происходит? Между прочим, будет судебный иск. [Смеется]».

Ex-IRON MAIDEN Singer PAUL DI'ANNO: 'Sepsis Almost Killed Me'





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