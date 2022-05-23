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Paul Di'Anno

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|||| 23 май 2022

STEVE HARRIS встретился с PAUL DI'ANNO



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Бывшие коллеги по IRON MAIDEN Paul Di'Anno и Steve Harris впервые за долгое время встретились лично — это случилось перед выступление в Хорватии 22 мая.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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23 май 2022
f
father
На фото металлист здорового человека и металлист курильщика:)
А так конечно приятно видеть, что не делают вид, что Пола не существует.
Like!1
24 май 2022
d
decided
ну фиг знает, ПолДиано куда больше рок-н-рольщик чем остальные. Метал это не только гитарные пассажи, и пение, это еще и образ жизни. Так вот Пол реально отрывался и кайфовал! На у то что с диабетом у него или че там случалось с ногами- ну бывает, старые уже они все.
  Dislike!1
24 май 2022
o
olly71
Ну не насчёт здорового образа жизни Мэйден . Не знаю как сейчас но в конце 1980х у них в райдере было прописано после концерта в гримёрке прохладное пиво и копчёные свиные рёбрышки. Но разумеется никогда никаких наркотиков и даже крепкого алкоголя да я даже с обычной сигаретой никогда никого не видел из нынешнего состава..
24 май 2022
M
Mike Barlow
Жаль, что Пол в такой хреновой форме. А то глядишь и звали бы его выступить на "две-три песни на бис", для ностальгии.

просмотров: 2455

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