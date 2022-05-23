23 май 2022



STEVE HARRIS встретился с PAUL DI'ANNO



Бывшие коллеги по IRON MAIDEN Paul Di'Anno и Steve Harris впервые за долгое время встретились лично — это случилось перед выступление в Хорватии 22 мая.







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