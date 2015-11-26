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Paul Di'Anno

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13 апр 2021 : 		 Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали

19 янв 2021 : 		 Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO

27 мар 2020 : 		 Последнее шоу PAUL DI'ANNO будет содержать песни IRON MAIDEN и ряд раритетов

29 фев 2020 : 		 PAUL DI'ANNO не осуждает IRON MAIDEN за своё увольнение

16 дек 2019 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN: «Я чуть не помер четыре года назад»

1 ноя 2019 : 		 PAUL DI'ANNO выпускает концертный альбом

7 июл 2016 : 		 PAUL DI'ANNO отрицает, что у него рак

7 июл 2016 : 		 У PAUL DI'ANNO рак?

17 май 2016 : 		 PAUL DI'ANNO попал в больницу

22 апр 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

27 мар 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

5 янв 2016 : 		 Бывший барабанщик BATTLEZONE: "PAUL DI'ANNO про$%ал свою карьеру"

9 дек 2015 : 		 PAUL DI'ANNO запишет кавер-версию песни DAVID'a BOWIE

9 ноя 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Посмотрите на моём примере, что могут сделать наркотики»

20 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO еще полгода будет ждать операции

13 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Когда я был в MAIDEN, я не знал как петь»

26 июн 2015 : 		 PAUL DI'ANNO о BRUCE DICKINSON'e: «Он отличный человек и прекрасный фронтмен!»

28 май 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Мои дети заставили меня бросить наркоту»

7 апр 2015 : 		 PAUL DI'ANNO о пребывании в IRON MAIDEN: «Мне не давали писать столько, сколько я хотел»

1 янв 2015 : 		 PAUL DI'ANNO спел классическую песню SMALL FACES

8 дек 2014 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

23 ноя 2014 : 		 PAUL DI'ANNO сожалеет о том, чем занимается по жизни

27 окт 2014 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO

4 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO

30 июл 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD PAUL DI'ANNO
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Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали



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Kastro Pergjoni, организовавший сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO на коленях, — целью было набрать 20 000 фунтов — сообщил, что пока собрано только 8600 или примерно 43 % от поставленной цели. В недавнем интервью он ответил на вопрос о том, участвовали ли в этом сборе музыканты IRON MAIDEN:

«Я лично не в курсе, потому что я не хотел бы... Как это лучше всего сказать? Это зависит не от меня, потому что у меня нет никаких связей с самими IRON MAIDEN. Даже когда мне [нужно ] что-то у Steve'a [Harris'a, басиста и основателя IRON MAIDEN], я обращаюсь к его друзьям, сестре или близким. Но чтобы пойти в MAIDEN за чем-то, что связано с MAIDEN... Не думаю, что этим должны заниматься я лично или Cart & Horses. Я был бы рад, если бы они приняли участие и закрыли вопрос или что-то сказали на этот счёт, но я не думаю, что это моё дело — обращаться к ним. Потому что у [Paul'а] есть друзья, у него есть связи с MAIDEN больше, чем у меня, так что если бы MAIDEN захотели или если бы кто-то другой захотел, они бы это сделали. Но пока ничего этого, к сожалению, нет».

Organizer Of PAUL DI





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


13 апр 2021, 18:11		А почему Мэйден должны что то жертвовать чуваку который не в группе уже 40 лет а пробыл там всего 3 года ? Ну завтра к Харису обратится чел с которым он в детском садике рядом на горшках сидел и тот тоже обязан ему отстегнуть ? И почему не задаются вопросы участникам десятка групп в которых Диано играл после Мэйден ?


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