сегодня



Организатор сбора средств для PAUL DI'ANNO на операцию не в курсе, почему IRON MAIDEN ничего не пожертвовали



Kastro Pergjoni, организовавший сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO на коленях, — целью было набрать 20 000 фунтов — сообщил, что пока собрано только 8600 или примерно 43 % от поставленной цели. В недавнем интервью он ответил на вопрос о том, участвовали ли в этом сборе музыканты IRON MAIDEN:



«Я лично не в курсе, потому что я не хотел бы... Как это лучше всего сказать? Это зависит не от меня, потому что у меня нет никаких связей с самими IRON MAIDEN. Даже когда мне [нужно ] что-то у Steve'a [Harris'a, басиста и основателя IRON MAIDEN], я обращаюсь к его друзьям, сестре или близким. Но чтобы пойти в MAIDEN за чем-то, что связано с MAIDEN... Не думаю, что этим должны заниматься я лично или Cart & Horses. Я был бы рад, если бы они приняли участие и закрыли вопрос или что-то сказали на этот счёт, но я не думаю, что это моё дело — обращаться к ним. Потому что у [Paul'а] есть друзья, у него есть связи с MAIDEN больше, чем у меня, так что если бы MAIDEN захотели или если бы кто-то другой захотел, они бы это сделали. Но пока ничего этого, к сожалению, нет».







</div>





+0 -0



( 1 ) просмотров: 595

