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Paul Di'Anno

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Операцию PAUL'у DI'ANNO сделают летом



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PAUL DI'ANNO проведут долгожданную операцию на колене в начале июля в Хорватии.

Stjepan Juras, фанат IRON MAIDEN и автор многих книг о группе, рассказал:

«После долгого и интенсивного восстановления Paul'а Di'Anno в Хорватии и ряда процедур, которые он проходил, наконец-то настал момент важного объявления. Вы уже знали, что Paul'y предстоят три серьёзные операции, но теперь мы наконец-то знаем даты. Paul Di'Anno будет помещён в больницу 5 июля 2022 года, и все три операции будут проводиться ему в течение двух дней подряд, после чего восстановление в больнице займёт около двух-трёх недель. За больничным восстановлением и интенсивной терапией следует вторая часть восстановления — реабилитация и повторное обучение ходьбе, которая значительно наладится к первым числам октября, а к концу 2022 года Paul должен быть в состоянии полноценно ходить.

Первую операцию, или установку так называемого зонтика в вене кава, сделает команда специалистов и сосудистых хирургов и тем самым предотвратит перемещение большого тромба в брюшную полость и потенциальный инсульт или эмболию. Операции по удалению остатков цемента (прокладки между костями) и установке так называемых опухолевых протезов или изготовленных на заказ костей и коленей будут проводиться экспертом из "Heatlh Center of Excellence" — Робертом Колунджичем, специалистом-ортопедом, субспецтравматологом опорно-двигательного аппарата. Операция будет проведена в клинике травматологии KBC Sestre milosrdnice или (возможно) в KBC Dubrava.

Paul очень воодушевлён и не может дождаться, когда произойдёт большая и на данный момент самая важная перемена в его жизни. Врач, который будет его оперировать, является одним из авторитетов не только в Хорватии, но и в Европе, когда мы говорим о хирургии такого рода, а операция, которую перенесёт пациент, является самой сложной и трудной из всех ортопедических операций.

Хотя за пациентом будет ухаживать целый ряд специалистов, и все операции будут проведены безупречно, самым главным "противником" для него во всём является его собственное тело или его кровообращение. А именно кровообращение в его ноге находится на плохом уровне, и со всеми усилиями, которые были предприняты до сих пор, оно не может быть существенно лучше, но специалисты будут очень стараться. Это самая большая опасность, которая угрожает Paul'у, и он знает об этом. Почти то же самое случилось с ним раньше, когда его организм отторг эндопротез, но в данном случае всё гораздо хуже. Если нарушение кровообращения приостановит заживление раны после операции и если произойдёт отторжение кости, изготовленной на заказ, это будет концом лечения, обозначенного как план А. Планом Б тогда будет ампутация ноги, но это не значит, что он не сможет ходить. Более того, восстановление было бы короче, а передвижение Paul'а лучше и надежнее. Единственное отличие заключается в том, что у него не было бы собственной ноги.

Paul осознаёт все последствия и готов ко всему. Он рассказал нам, что думал об этом варианте семь лет назад, но из-за двойной инфекции MRSA это было невозможно осуществить. Сейчас Paul готов к варианту А и варианту Б, но мы все надеемся, что после барокамеры и дополнительного лимфодренажа в поликлинике Рибняка кровообращение будет лучше, нога Paul выдержит и заживёт, и он сможет ходить в этом году.

Впереди у него важные дни психологической подготовки к операции, а сейчас ему нужно понимание всех фанатов и только спокойствие».






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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21 июн 2022
a
antoner
Вот это я понимаю фанат,и книги пишет и как личный врач ведёт больного.Тяжко Дианно,скорее бы поправился.
21 июн 2022
gravitgroove
Главное, что бы не просто ноги оставили, но и чтобы мог хотя бы с палочкой ходить.
21 июн 2022
f
father
gravitgroove, и чтобы он сам всё опять не променял на бухло и наркотики

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