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Paul Di'Anno

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|||| 29 май 2022

PAUL DI'ANNO о встрече c басистом IRON MAIDEN: «Это был очень эмоциональный момент»



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Бывший вокалист IRON MAIDEN Пол Ди'Анно впервые за три десятилетия встретился лицом к лицу с басистом группы, Стивом Харрисом 22 мая перед концертом IRON MAIDEN в Хорватии.

Харрис, чья группа начала 2022-й этап своего мирового турне "Legacy Of The Beast" на Арене Загреб, вмещающей 22 000 зрителей, перед концертом поприветствовал прикованного к инвалидной коляске Ди'Анно и пообщался с ним несколько минут. Последние несколько месяцев Пол провёл в Хорватии, проходя физиотерапию и лимфодренажные процедуры в рамках подготовки к предстоящей операции на колене.

После дружеской встречи с Харрисом Ди'Анно задержался, чтобы посмотреть выступление IRON MAIDEN, а затем уехал ближе к концу концерта, чтобы избежать огромной пробки после выступления.

Ди'Анно рассказал о своём опыте личной встречи с Харрисом после стольких лет в видеочате с канадским каналом The Metal Voice:

«Прошлые выходные были просто потрясающими. Мы со Стивом обменивались сообщениями о футболе в прошлом. Но на самом деле мы не встречались лицом к лицу в течение долгого времени. И это было великолепно, потому что сначала я встретился с сестрой Стива Линдой, которую не видел около 30 лет. Было здорово увидеть Стива, а потом встретиться [с давним менеджером MAIDEN] Родом [Смоллвудом], это самое яркое событие года. Это было потрясающе. Это было просто невероятно».
Пол сказал, что последний раз он видел Рода в 2013 году, когда он и MAIDEN выступали по отдельности на бразильском фестивале Rock In Rio:

«Я пропустил выступление MAIDEN, потому что общался с чёртовой прессой, так что я не смог ничего сделать и не посмотрел на группу».
На вопрос о том, чувствовал ли он себя неловко при встрече со Стивом впервые за 30 лет, Пол ответил:

«Нет. Это было здорово. Жаль, что я был в таком положении [в инвалидном кресле]. Да, это был очень эмоциональный момент. Если бы мы впервые за 30 лет говорили вместе, это было бы, может быть, немного более странно. Но, как я уже сказал, мы говорили о футболе и тому подобном, и Стив звонил мне пару раз из своего дома на Багамах».

Назвав себя и Харриса двумя «счастливчиками» из лондонского Ист-Энда, Пол сказал, что он в долгу перед Стивом за ужин, потому что он увиделся с его супругой и сыном в Штатах во время последнего тура IRON MAIDEN в Коннектикуте, в Хартфорде:

«Он встретился с ними — подарил за кулисами VIP-вещи. Это было здорово. Так что когда я встану на ноги, я приглашу его на ужин».
По словам Пола, Стив позвонил ему на следующий день после концерта IRON MAIDEN в Хорватии, но он пропустил его звонок:

«Но я написал ему ответное сообщение».
Пол также прояснил ситуацию с его отношением к своей бывшей группе:

«Меня раздражает то, что все распускают слухи о том, что мы не любим друг друга и тому подобное. Я вообще ничего не имею [против] IRON MAIDEN. Говорю вам, шоу было превосходным в воскресенье — просто потрясающим».
















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