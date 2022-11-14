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*Умер Дэн Маккаферти 51
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Paul Di'Anno

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PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм



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В мае этого года бывший вокалист IRON MAIDEN Paul Di'Anno впервые за три десятилетия встретился лицом к лицу с басистом Steve'ом Harris'ом перед концертом группы в Хорватии.

На вопрос в новом интервью Сакису Фрагосу из греческого журнала Rock Hard, почему он нашёл время встретиться с Harris'ом и Smallwood'ом, ведь в прошлом он критиковал их обоих, называя Smallwood'а «Rod Smallwallet» и сравнивая Steve'a с Адольфом Гитлером, Di'Anno ответил:

«Я никогда не называл Rod'a "Rod Smallwallet". Один журналист назвал его Rod'ом Smallwallet'ом, и мы подумали, что это смешно, и все в IRON MAIDEN называли его так, потому что это его бесило. Так что на этом всё закончилось.

Однажды я назвал Steve'a Гитлером. Из-за того, как он управляет группой. Это как долбаная армия. Он очень сосредоточен. И я не мог придумать другого человека, с которым его можно было бы сравнить. Я сказал "Гитлер", но я имел в виду немного другое».

Paul рассказал об обстоятельствах, которые привели к его уходу из IRON MAIDEN:

«Мой послужной список говорит сам за себя. Я дал больше концертов, чем IRON MAIDEN когда-либо... Они дают много концертов, но я выступал чертовски много, намного больше, чем они. Так что мой голос тут ни при чём. Это не имело никакого отношения к голосу. Я просто был расстроен из-за некоторых личных обстоятельств в группе. И то, как я с этим справился, возможно, было неправильно, но я справился. И на этом всё закончилось. И это всё, что я могу сказать».




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14 ноя 2022
gravitgroove
Так в чем обстоятельства ухода? Тема не раскрыта конкретно в этом интервью.
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14 ноя 2022
o
olly71
gravitgroove, ну представляешь как ему стыдно признаться что он и только он сам виноват что он сейчас не миллионер из Мэйден а бомж развалюха из ни откуда . Ярчайший пример в роке как можно проебать своё будущее из за своей ебанутой головы.
Like!3  Dislike!1
14 ноя 2022
s
serb
Стив кайфовать не давал, а тому очень хотелось, Стив поставил перед выбором: или кайф, или группа. Дальше все знают.
Like!2

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