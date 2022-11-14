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PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм



В мае этого года бывший вокалист IRON MAIDEN Paul Di'Anno впервые за три десятилетия встретился лицом к лицу с басистом Steve'ом Harris'ом перед концертом группы в Хорватии.



На вопрос в новом интервью Сакису Фрагосу из греческого журнала Rock Hard, почему он нашёл время встретиться с Harris'ом и Smallwood'ом, ведь в прошлом он критиковал их обоих, называя Smallwood'а «Rod Smallwallet» и сравнивая Steve'a с Адольфом Гитлером, Di'Anno ответил:



«Я никогда не называл Rod'a "Rod Smallwallet". Один журналист назвал его Rod'ом Smallwallet'ом, и мы подумали, что это смешно, и все в IRON MAIDEN называли его так, потому что это его бесило. Так что на этом всё закончилось.



Однажды я назвал Steve'a Гитлером. Из-за того, как он управляет группой. Это как долбаная армия. Он очень сосредоточен. И я не мог придумать другого человека, с которым его можно было бы сравнить. Я сказал "Гитлер", но я имел в виду немного другое».



Paul рассказал об обстоятельствах, которые привели к его уходу из IRON MAIDEN:



«Мой послужной список говорит сам за себя. Я дал больше концертов, чем IRON MAIDEN когда-либо... Они дают много концертов, но я выступал чертовски много, намного больше, чем они. Так что мой голос тут ни при чём. Это не имело никакого отношения к голосу. Я просто был расстроен из-за некоторых личных обстоятельств в группе. И то, как я с этим справился, возможно, было неправильно, но я справился. И на этом всё закончилось. И это всё, что я могу сказать».







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