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Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO
Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO на колене — целью является сбор 20 000 фунтов:
«Paul ждал последние 5–6 лет, чтобы сделать эту операцию, но теперь, похоже, это единственный способ сделать её, и быстро — в частном порядке. Пожалуйста, пожертвуйте как можно больше, чтобы мы могли сделать это для него. Мы знаем, что сейчас тяжёлые времена для всех, но каждая мелочь может помочь. Если мы все примем участие, то сможешь достичь поставленной цели!»
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