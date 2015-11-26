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Paul Di'Anno

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19 янв 2021 : 		 Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO

27 мар 2020 : 		 Последнее шоу PAUL DI'ANNO будет содержать песни IRON MAIDEN и ряд раритетов

29 фев 2020 : 		 PAUL DI'ANNO не осуждает IRON MAIDEN за своё увольнение

16 дек 2019 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN: «Я чуть не помер четыре года назад»

1 ноя 2019 : 		 PAUL DI'ANNO выпускает концертный альбом

7 июл 2016 : 		 PAUL DI'ANNO отрицает, что у него рак

7 июл 2016 : 		 У PAUL DI'ANNO рак?

17 май 2016 : 		 PAUL DI'ANNO попал в больницу

22 апр 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

27 мар 2016 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

5 янв 2016 : 		 Бывший барабанщик BATTLEZONE: "PAUL DI'ANNO про$%ал свою карьеру"

9 дек 2015 : 		 PAUL DI'ANNO запишет кавер-версию песни DAVID'a BOWIE

9 ноя 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Посмотрите на моём примере, что могут сделать наркотики»

20 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO еще полгода будет ждать операции

13 авг 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Когда я был в MAIDEN, я не знал как петь»

26 июн 2015 : 		 PAUL DI'ANNO о BRUCE DICKINSON'e: «Он отличный человек и прекрасный фронтмен!»

28 май 2015 : 		 PAUL DI'ANNO: «Мои дети заставили меня бросить наркоту»

7 апр 2015 : 		 PAUL DI'ANNO о пребывании в IRON MAIDEN: «Мне не давали писать столько, сколько я хотел»

1 янв 2015 : 		 PAUL DI'ANNO спел классическую песню SMALL FACES

8 дек 2014 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

23 ноя 2014 : 		 PAUL DI'ANNO сожалеет о том, чем занимается по жизни

27 окт 2014 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO

4 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD PAUL DI'ANNO

30 июл 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD PAUL DI'ANNO

10 июл 2014 : 		 Трейлер нового DVD PAUL DI'ANNO
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Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO



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Открыт сбор средств на операцию PAUL DI'ANNO на колене — целью является сбор 20 000 фунтов:

«Paul ждал последние 5–6 лет, чтобы сделать эту операцию, но теперь, похоже, это единственный способ сделать её, и быстро — в частном порядке. Пожалуйста, пожертвуйте как можно больше, чтобы мы могли сделать это для него. Мы знаем, что сейчас тяжёлые времена для всех, но каждая мелочь может помочь. Если мы все примем участие, то сможешь достичь поставленной цели!»

Ex-IRON MAIDEN Singer PAUL DI



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Sw0Rn


19 янв 2021, 13:15		Блин, бедолага, а говорят что в Англии и Америке все много зарабатывают

evilmarx


19 янв 2021, 13:20		Еще и Шаффер на 30 k попал, но тут уж сам учудил.

Red One


19 янв 2021, 13:32		кто работает, тот зарабатывает

Sw0Rn


19 янв 2021, 13:38		Интересно, сколько в России такая операция стоит?

Alias


19 янв 2021, 13:59		Кажется, в России есть возможность сделать такую операцию по ОМС? Или нет? Кто знает?

Alias


19 янв 2021, 14:03		Кстати, Оззи в своей биографии хвастался, что благодаря возможностям местной бесплатной медицины ему в Британии сделали бесплатно сложную операцию после того, как он на квадроцикле навернулся. Если это так, то почему Ди'Анно не может?

Darkside.ru Member

Starbreaker


19 янв 2021, 14:20		Возможно потому, что несколько лет назад Диванычу был впаян реальный срок в тюрьме за то, что он как раз наебывал местную страховую систему, получая пособие по инвалидности как не могущий на этой ноге передвигаться, в то время как сам катал по миру с гастролями и тросточкой)


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