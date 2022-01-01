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Paul Di'Anno

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|||| 22 мар 2022

PAUL DI'ANNO готовится к операции



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Stjepan Juras, большой поклонник MAIDEN и автор книг об IRON MAIDEN, рассказал о ситуации со здоровьем PAUL'a DI'ANNO:

«Изначально предполагалось, что Paul будет использовать карбоновый ортез, тонкий и прочный, поверх которого он сможет носить свои кроссовки. Однако его состояние не позволяло носить такой ортез, и врачи предложили ортез с уже подогнанной обувью (что означало бы, что ему придется несколько месяцев ходить в двух разных ботинках, а это не казалось ему лучшим вариантом). Другим вариантом была операция по временному устранению жесткости ноги и установка внешних фиксаторов, после чего Paul, ожидающий серьезной операции по установке искусственного коленного имплантата, мог бы ходить. Пусть немного скованно, но ходить. Paul согласился на это. Однако после ультрасканирования и дополнительного обследования тела врачи пришли к выводу, что кровообращение в ноге еще недостаточно хорошее для безопасного проведения операции.

Он, вероятно, пройдет несколько процедур в барокамере, чтобы улучшить кровообращение, но ортопеды искали лучшее временное решение и, наконец, нашли тип ортеза, который идеально подходит ему и с которым он сможет ходить. В понедельник он отправляется на снятие размеров стопы, чтобы изготовить для него ортез на заказ. Когда ортез прибудет, Paul проведет некоторое время в Хорватии, заново учась ходить, и, по прогнозам врачей, сможет впервые вступить на концерте спустя семь лет (21 мая 2022 года). После этого в течение нескольких месяцев он должен будет интенсивно ходить и заниматься спортом, чтобы его кровообращение полностью восстановилось, и когда это произойдет, он будет готов к финальной операции».

Ex-IRON MAIDEN Singer PAUL DI'ANNO To Be Fitted For Custom Leg Brace In Preparation For Surgery




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КомментарииСкрыть/показать 3 )
22 мар 2022, 21:56
Эх, выглядит просто как жиртрес. Так сходу и не скажешь, что это человек с фотокарточек в буклетах первых двух лонгплеев мейен.
22 мар 2022, 22:09
>После этого в течение нескольких месяцев он должен будет интенсивно ходить и заниматься спортом

Ну хоть на закате лет немного спортом займётся, может ещё и похудеет даже. Хотя я на 100% уверен, что его ничто не исправит, и до смерти он будет как минимум бухать.
22 мар 2022, 22:50
Да в любом случае чувак прикольный-просто с ним поболтать ,тоже интересно.
Жаль,что такая штука с ним преключилась-Поддерживаю.


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