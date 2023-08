сегодня



Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO



Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO, которое состоялось 18 февраля в Cavernas Bar, Cuiabá, Бразилия, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. Wrathchild

02. Sanctuary

03. Drifter

04. Purgatory

05. Murders In The Rue Morgue

06. Remember Tomorrow

07. Genghis Khan

08. Killers

09. Charlotte The Harlot

10. Transylvania

11. Phantom Of The Opera

12. Running Free

13. Prowler

14. Iron Maiden











+0 -1



просмотров: 234