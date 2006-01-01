Концертное видео SODOM

SODOM опубликовали видео на новую песню "One Step Over The Line" — съемки проходили на выступлении в рамках Hard Rock Festival. Сам трек будет доступен в качестве бонуса к цифровому релизу ЕР "Partisan", выходящему 23 ноября в диджипаке, на 10"-виниле и в цифровом варианте:
01. Partisan
02. Conflagration
03. Tired & Red (live at the Rock Hard Festival 2018)
R0ck_N_R0lla
Human
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