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*Sodom*



2 ноя 2018 : 		 Концертное видео SODOM

11 сен 2018 : 		 Новый ЕР SODOM выйдет осенью

11 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

21 май 2018 : 		 Новый состав SODOM выступил в первый раз

22 янв 2018 : 		 SODOM — квартет!

7 янв 2018 : 		 SODOM расстались с гитаристом и ударником

1 янв 2018 : 		 SODOM отыграли юбилейный концерт

7 дек 2017 : 		 Бывшие гитаристы SODOM вновь выйдут на сцену

14 фев 2017 : 		 Видео с выступления SODOM

6 янв 2017 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

5 окт 2016 : 		 Винил SODOM выйдет осенью

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SODOM

9 июн 2016 : 		 Новый альбом SODOM выйдет в августе

16 май 2016 : 		 Видео полного выступления SODOM

17 фев 2016 : 		 Юбилейный винил от SODOM

15 дек 2015 : 		 Бывший гитарист KREATOR и SODOM выпустил сольный альбом

13 июл 2015 : 		 У SODOM есть «7—8 новых песен»

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SODOM

28 ноя 2014 : 		 Найди ошибку на новом релизе SODOM

3 ноя 2014 : 		 Специальное предложение на концерт SODOM в Новосибирске

3 ноя 2014 : 		 Концерт SODOM в Красноярске отменили

22 окт 2014 : 		 Новый миньон SODOM выйдет в ноябре

19 июн 2014 : 		 Видео с выступления SODOM

18 апр 2013 : 		 Новое видео SODOM

11 апр 2013 : 		 Новая песня SODOM

28 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома SODOM

26 фев 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

8 фев 2013 : 		 Детали нового альбома SODOM

22 янв 2013 : 		 Название нового альбом SODOM

18 дек 2012 : 		 SODOM приступили к сведению альбома

17 дек 2012 : 		 Новый альбом SODOM выйдет в апреле

10 дек 2012 : 		 Видео с выступления SODOM

28 ноя 2012 : 		 Видео с выступления SODOM

30 окт 2012 : 		 SODOM начали запись альбома

27 апр 2012 : 		 Детали юбилейного бокс-сета SODOM

1 фев 2012 : 		 SODOM начнут запись в мае

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта SODOM

1 апр 2011 : 		 Гитарист SODOM попал в больницу

30 янв 2011 : 		 Умер бывший гитарист SODOM

11 янв 2011 : 		 Фронтмэн SODOM сказал, что десять лет работы на угольной шахте были “Хорошими временами”.

2 янв 2011 : 		 Tom Angelripper работает над новым альбомом ONKEL TOM

9 дек 2010 : 		 Новый барабанщик SODOM

30 ноя 2010 : 		 SODOM расстались с барабанщиком

3 ноя 2010 : 		 Детали винилового издания SODOM

2 ноя 2010 : 		 Новое издание METAL HAMMER с эксклюзивным CD SODOM

23 окт 2010 : 		 Детали дигипак-издания SODOM

17 окт 2010 : 		 Новая песня SODOM

28 сен 2010 : 		 Трек-лист нового альбома SODOM

27 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома SODOM

27 авг 2010 : 		 SODOM завершили запись альбома

7 авг 2010 : 		 Лидер SODOM о новом продюсере

2 авг 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома SODOM

13 июл 2010 : 		 Превью нового DVD SODOM

17 июн 2010 : 		 Детали нового DVD SODOM

25 май 2010 : 		 Подробности о новом DVD SODOM

3 май 2010 : 		 SODOM готовы к студийной работе

27 апр 2010 : 		 SODOM заканчивают работу над DVD

3 фев 2010 : 		 Выход переиздания SODOM откладывается

22 сен 2008 : 		 Заявление фронтмена SODOM по поводу ухода из жизни WITCHHUNTER'а

17 июн 2008 : 		 Концертный альбом SODOM "One Night In Bangkok" выйдет на виниле

18 июл 2007 : 		 SODOM: опубликован трек-лист нового альбома

26 июн 2007 : 		 Альбом SODOM 'M-16' выйдет на камуфляжном виниле

22 июн 2007 : 		 SODOM перезаписывают 'In The Sign Of Evil'

12 апр 2007 : 		 SODOM запишут австралийское шоу для DVD

13 июл 2006 : 		 Tom Angelripper о планах SODOM

2 мар 2006 : 		 Выложена обложка нового альбома SODOM

11 фев 2006 : 		 Подробности нового альбома SODOM

22 янв 2006 : 		 SODOM выпустят одноименный альбом

6 авг 2005 : 		 SODOM: DVD "Lords Of Depravity – Part I" готов к выходу

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Концертное видео SODOM

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SODOM опубликовали видео на новую песню "One Step Over The Line" — съемки проходили на выступлении в рамках Hard Rock Festival. Сам трек будет доступен в качестве бонуса к цифровому релизу ЕР "Partisan", выходящему 23 ноября в диджипаке, на 10"-виниле и в цифровом варианте:

01. Partisan

02. Conflagration

03. Tired & Red (live at the Rock Hard Festival 2018)



SODOM Releases 'One Step Over The Line' Live Video






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

R0ck_N_R0lla
2 ноя 2018, 21:24		в смысле новую? это ж трек с tapping the vein?

Human
2 ноя 2018, 21:58		Наслаждался песней ровно до того момента как началось соло. Вот нафига эта самодеятельность?


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