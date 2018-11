2 ноя 2018



Концертное видео SODOM SODOM опубликовали видео на новую песню "One Step Over The Line" — съемки проходили на выступлении в рамках Hard Rock Festival. Сам трек будет доступен в качестве бонуса к цифровому релизу ЕР "Partisan", выходящему 23 ноября в диджипаке, на 10"-виниле и в цифровом варианте:



01. Partisan



02. Conflagration



03. Tired & Red (live at the Rock Hard Festival 2018)



















