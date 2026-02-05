сегодня



Лидер SODOM: «В США все так дорого!»



Thomas "Angelripper" Such в недавнем интервью вновь рассказал, почему отказался от гастролей:



«У меня двое детей. Моей дочери 31 год, а сыну 28. Так что теперь я могу проводить с ними больше времени и заниматься другими делами. Я собираюсь сделать переиздания для BMG. Я также занимаюсь некоторыми другими темами Я начинаю писать новые тексты. У меня уже есть новые идеи для новых песен. Это никогда не остановишь. Единственное, что я прекращаю, — это гастроли».



Далее он сказал, что "это позор", что он и его коллеги по группе не ездили в турне в поддержку своего последнего альбома 2025 года "The Arsonist".



«Принимать решение остановиться всегда неудобно. Никогда не бывает подходящего времени для остановки. Но сейчас я наслаждаюсь своим свободным временем. Мне нравится заниматься другими вещами, например, охотой и другими аспектами, которыми я собираюсь заняться. И я не хочу устанавливать какой-либо график следующего [живого выступления], в котором я хочу участвовать. Я просто гастролирую, участвую в фестивалях и шоу, вот откуда берутся деньги.



Я знаю, что мы потеряем много денег, потому что [мы не выступаем] на всех фестивалях — только в Германии у нас около 50 фестивалей — и я знаю, что мы проиграем, особенно я потеряю много денег, но мне все равно. Мне 63 года. Мне нужно немного успокоиться, занимаясь другими делами. Мой врач сказал: "Вы в очень хорошем состоянии, но немного успокойтесь. Займитесь другими делами". Я знаю, что быть на сцене — это моя жизнь, это самая главная часть моей жизни. Но я не хочу тратить столько времени на путешествия. Сидя в аэропортах и отелях, за кулисами. Если ты в моем возрасте, ты думаешь о следующих годах, о том, что ты будешь делать».



Tom также обратил внимание на тот факт, что многие зарубежные музыканты отменяют гастроли по США, потому что они решили, что прохождение сложного процесса получения визы артиста в США может не стоить финансовых рисков и рисков для безопасности.



«Виза, особенно для поездки в США, требует много бумажной работы. И так сложно попасть в США, Америку, всего на пару концертов. И я не хочу жить в США, я просто хочу отыграть пару концертов и вернуться домой. Я не хочу там оставаться. Но это не имеет значения. Они не задумываются. Тебе придется заниматься всей бумажной работой. И я помню последние концерты в США, в Америке было действительно тяжело. В конце концов, мы отправились в посольство, во Франкфурт, чтобы пройти собеседование, как они это называют, а потом получить штамп, и это очень дорого. За рабочие документы — как для группы, так и для техников нужно платить по 2000 долларов за каждого. И меня спрашивают, почему я не беру техников в Америку? Потому что у нас есть своя команда, которая занимается всем оборудованием. Так что группе приходится набирать собственную команду, потому что каждая гитара индивидуальна, каждый гитарный усилитель индивидуален. Это очень сложно. Но американским группам, приезжающим в Германию или Европу, нужен только паспорт. Им не нужны никакие визы».



На вопрос, является ли его перерыв в гастролях "полной отставкой" или он планирует в конце концов вернуться и отыграть несколько концертов с SODOM, он ответил:



«Нет, нет, нет. Я как Tom из SLAYER. Вы помните, когда он перестал играть, он говорил о том же самом. Он сказал, что когда [они] выпустят новый альбом, альбом SLAYER, они отправятся в турне по всему миру. И он сказал: "Я постоянно не был дома и не видел, как растут мои дети". Так что это у меня также Но сейчас они собираются дать пару концертов со SLAYER, а [гитарист SLAYER] Kerry King и все остальные участники группы гастролируют по другим странам.



Я не зацикливаюсь на этом Но я не могу сказать своей группе, что мы даем всего пять концертов в год. Этого недостаточно. Вы должны выступать на каждом шоу, которое вас зазывает. Но теперь все это подвисло, и у меня нет никаких планов, что делать дальше».



Говоря о том, как он проводит свое время в настоящее время, Tom сказал:



«Я не так много смотрю телевизор. Я стал больше времени проводить с семьей. Я много времени провожу в своем охотничьем угодье. Я живу без какого-либо давления. Я помню, в прошлом году у нас было много концертов, и график был забит по полной. И тогда я подумал, что должен прекратить все прямо сейчас. Я хочу чаще бывать в своем охотничьем домике, потому что мне там нужно выполнять свою работу и все такое. Иногда я просто ничего не делаю. Я просто сижу и пью свой кофе. Просто расслаблюсь. Но если вы гастролируете и все такое прочее, вы не можете расслабиться. Ты всегда находишься под давлением. Это реально тяжело. Но среди других ребят из группы я вижу [гитариста SODOM] Frank Blackfire, он продвигает свою собственную группу, которая называется FRANK BLACKFIRE. И [барабанщик SODOM] Toni [Merkel], мой барабанщик, он лучший барабанщик в Германии. У него много других групп, с которыми он собирается играть на барабанах. Это не проблема.



Но у меня нет никаких планов [возвращаться к концертам]. Я не хочу подвергать себя давлению, когда говорю людям, что вернусь в следующем году на фестивальный сезон или что-то в этом роде. Я не знаю. Когда я думаю, что мне нужно пойти [отыграть несколько концертов], я иду. Я звоню в свое агентство по бронированию билетов, пытаюсь договориться о концертах, о чем угодно. Но если вы хотите выступить в следующем году на летних фестивалях, мы должны забронировать [все сразу. Вот в чем дело. Но я никогда не возражаю».







