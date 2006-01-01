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Новый альбом SODOM выйдет в конце 2019 года Вокалист SODOM Tom Angelripper в недавнем разговоре ответил на вопрос о том, когда от группы можно ожидать нового материала:



«Да, мы планируем новую запись, но не хотим ощущать какие-то временные рамки и давление, так что мы пока не обсуждали никаких конкретных чисел с лейблом. Но если всё будет готово, мы постараемся выпустить альбом в конце 2019 года или начале следующего, посмотрим».



















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