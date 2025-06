сегодня



Видео полного выступления SAVATAGE



Видео полного выступления SAVATAGE, состоявшегося 24 июня в Alcatraz, Milan, Italy, доступно для просмотра ниже:



01. Welcome

02. Jesus Saves 2:31

03. Sirens 6:45

04. Another Way 10:32

05. The Wake Of Magellan 15:06

06. This Is The Time 20:57

07. Strange Wings 26:14

08. The Storm 30:15

09. All That I Bleed 35:28

10. Handful Of Rain 40:02

11. Chance 45:39

12. Starlight / I Am / Mozart And Madness 53:45

13. Dead Winter Dead 1:04:23

14. The Hourglass 1:08:44

15. Believe 1:15:38

16. Gutter Ballet 1:21:35

17. Edge Of Thorns 1:28:16

18. Power Of The Night 1:34:01

19. Hall Of The Mountain King 1:38:42







