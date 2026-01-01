21 июл 2026



Каким будет новый SAVATAGE?



JOHNNY MIDDLETON в недавнем интервью поговорил о планах SAVATAGE запечатлеть выступление группы 27 июля 2026 года в амфитеатре Помпей — одном из древнейших сохранившихся римских амфитеатров в итальянских Помпеях.



«Когда мне сказали про Помпеи, я сначала подумал, что речь просто о городе. Я не знал, что концерт пройдет именно в амфитеатре. Тогда мы решили сделать для этого события нечто особенное, ведь это уникальное место. Скорее всего, это будет единственный раз, когда нам доведется там выступить.



Поэтому мы подготовили специальную программу с оркестровыми аранжировками. Благодаря работе в TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, Al Pitrelli — отличный музыкальный руководитель, прекрасно разбирающийся в теории музыки и аранжировках. Вместе с Jon Oliva они создали полностью оркестрованную программу. Мы пригласим настоящий оркестр, запишем концерт, выпустим его на DVD, и это станет по-настоящему особенным вечером. Мы очень этого ждем».



Говоря о продолжительности выступления в Помпеях, Johnny отметил:



«Да, программа будет довольно длинной. У нас есть аранжировки, которых мы никогда раньше не исполняли. Мы полностью переработали многие песни. Концерт продлится больше полутора часов, скорее ближе к двум. Так что зрителей ждет много интересного».



На вопрос о новом студийном альбоме SAVATAGE Middleton ответил:



«О да. У нас уже накопилось огромное количество материала. У Jon'a целая гора музыки. Черт, некоторые вещи лежат у меня уже пару лет. И материал действительно очень сильный. Осталось только решить, когда его выпускать и выбрать подходящий момент. В конце концов, это еще и бизнес. Нужно принимать правильные решения относительно своей музыки, потому что ее количество ограничено. У нас много песен, и теперь вопрос лишь в том, какие из них выпустить и когда».



Отвечая на вопрос, что повлияет на решение о сроках выхода нового альбома, он сказал:



«Наверное, все зависит от правильного момента. Когда будет подходящее настроение и благоприятная ситуация на рынке. Мы по-прежнему заняты с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, и после нынешних дел нам придется снова вернуться к работе с ними. Кроме того, в следующем году мы вновь поедем в европейский тур с SAVATAGE. Так что все сводится к тому, когда мы решим выпустить альбом.



Материала настолько много, что в нем еще предстоит разобраться. А Jon продолжает писать новые песни. Стоит подумать, что у тебя уже есть отличный трек, как он приносит что-то еще лучше. Поэтому мы просто даем всему развиваться. Это как растение — пусть растет. Когда плоды созреют, тогда их и соберем».



Говоря о музыкальном направлении нового материала, Johnny отметил:



«Это смесь всего, что когда-либо представляли собой SAVATAGE. Есть по-настоящему тяжелые вещи. Есть композиции в духе "Edge Of Thorns". Половину песен будет петь Zak Stevens, половину — Jon. Так что получится полноценное сочетание всех эпох SAVATAGE, словно мы взяли все наши альбомы, сложили их в блендер и хорошенько перемешали. Есть очень тяжелые вещи, написанные Jon'ом, а есть и более мелодичный материал. В итоге получится именно такой коктейль».



На вопрос, когда поклонникам в Северной Америке стоит ждать концертов воссоединившихся SAVATAGE, Middleton ответил:



«Скорее всего, в следующем году. У нас уже есть несколько довольно интересных предложений по США, и сейчас мы пытаемся все организовать так, чтобы это было финансово оправданно.



Исторически в Штатах нам всегда было сложно собирать большие площадки, тогда как в Европе с этим никогда не возникало проблем. Даже в 1990-х мы зарабатывали в Европе в три-четыре раза больше. А когда музыка — твоя профессия и нужно оплачивать счета, ты едешь туда, где есть деньги.



Мы очень хотим играть в Америке. Было бы здорово отправиться в тур в качестве специальных гостей у какой-нибудь крупной группы, чтобы не нести на себе все расходы по организации шоу. Сейчас мы как раз рассматриваем возможность совместного тура с другими коллективами, а не исключительно собственных хедлайнерских концертов, где приходится оплачивать абсолютно все. Если разделить расходы с другими группами, это значительно облегчит задачу».



На вопрос, почему SAVATAGE пользуются большей популярностью в Европе, чем в США, Johnny ответил:



«Мне кажется, европейцы просто больше ценят музыку. У американцев слишком много отвлекающих факторов. Здесь все появляется по щелчку пальцев. У людей короткая концентрация внимания. А европейцы по-настоящему любят тяжелую музыку и остаются ей верны долгие годы.



Даже люди моего возраста продолжают ходить в джинсовых жилетах с нашивками. Они сохранили преданность тому, что любили всегда. Европейцы в целом живут более простой жизнью, чем американцы, и, думаю, это тоже играет свою роль.



Но нас приятно удивляет другое — сейчас у нас появилось очень много молодых поклонников. Среди них немало 15–16-летних ребят. В Швеции я встретил парня, который сказал: "Мне 17 лет, и SAVATAGE — единственная группа, которую я когда-либо слушал". Я только ответил: "Парень, я тебе в дедушки гожусь, но огромное спасибо"». [Смеется.]







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