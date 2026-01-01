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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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Savatage

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26 июн 2026 : 		 Фрагмент нового релиза SAVATAGE

10 июн 2026 : 		 Видео с выступления SAVATAGE

9 июн 2026 : 		 SAVATAGE выступили с Blas Elias

26 апр 2026 : 		 Обновленное видео SAVATAGE

22 апр 2026 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Наши шоу в 2025 прошли на ура!»

9 апр 2026 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза SAVATAGE

8 апр 2026 : 		 Концертный релиз SAVATAGE выйдет летом

7 апр 2026 : 		 Основатель SAVATAGE: «Мы ещё не закончили...»

28 янв 2026 : 		 SAVATAGE готовят концертный альбом из тура по Gutter Ballet

31 июл 2025 : 		 CHRIS CAFFERY: «Музыка SAVATAGE так же вечна, как SABBATH, MAIDEN или PRIEST»

28 июн 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

25 июн 2025 : 		 CHRIS CAFFERY о новых концертах SAVATAGE: «Ощущение, что мы и не останавливались»

19 июн 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

15 июн 2025 : 		 SAVATAGE открыли европейский тур

29 май 2025 : 		 SAVATAGE в Бразилии

24 май 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «У нас плана хватит лет на десять»

21 май 2025 : 		 CHRIS CAFFERY: «В SAVATAGE есть нечто такое, что пробуждает во мне ребёнка»

28 апр 2025 : 		 JON OLIVA хочет начать запись SAVATAGE в январе

25 апр 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

23 апр 2025 : 		 Первый большой концерт SAVATAGE за 20 лет

21 апр 2025 : 		 Первое за десять лет шоу SAVATAGE

16 апр 2025 : 		 JEFF PLATE: «Я удивлён, что меня позвали в SAVATAGE»

2 апр 2025 : 		 Клавишник SAVATAGE: «Меня тут чуть деревом не убило»

26 мар 2025 : 		 SAVATAGE нашли двух клавишников

23 мар 2025 : 		 SAVATAGE: 'ZAK STEVENS никогда не копировал Jon'a»

20 мар 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «На фанатских сайтах меня опускают куда больше, чем на новостных»
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|||| 26 июн 2026

Фрагмент нового релиза SAVATAGE



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earMUSIC сообщили о том, что новый концертный релиз SAVATAGE, "Madness Reigns From The Gutter (1990)", будет выпущен 26 июня 2026 года на CD, тройном виниле и в цифровом варианте. Физическая версия в США будет выпущена 18 сентября.

Трек-лист:

01. City Beneath The Surface
02. White Witch
03. Of Rage And War
04. She's In Love
05. Mentally Yours
06. 24 Hrs. Ago
07. Legions
08. Strange Wings
09. Hounds
10. Temptation Revelation
11. When The Crowds Are Gone
12. The Dungeons Are Calling
13. Holocaust
14. Sirens
15. Power Of The Night
16. Hall Of The Mountain King
17. Gutter Ballet
18. Thorazine Shuffle
19. Devastation




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