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SAVATAGE планируют снять концерт с оркестром



CHRIS CAFFERY в недавнем интервью рассказал о возвращении SAVATAGE на сцену, планах группы на летние европейские концерты и особенном выступлении в итальянских Помпеях, которое, по его словам, почти наверняка будет профессионально снято. Вспоминая первые концерты после многолетнего перерыва, гитарист отметил, что именно они убедили музыкантов продолжать выступать.



«Мы сыграли четыре концерта в Южной Америке — три фестиваля и один сольный. Затем дали десять концертов в Европе — пять фестивальных и пять хедлайнерских. И было просто потрясающе снова оказаться на сцене. После этого мы решили продолжать играть».



По его словам, группа не собирается торопиться с расширением гастрольной деятельности:



«Мы хотим попасть везде, где только сможем, но это постепенный процесс. Нам важно быть уверенными, что каждое выступление соответствует нашему уровню. Мы не хотим соглашаться на какой-то единичный концерт, прилететь туда на один вечер и сыграть хуже, чем обычно. Поэтому мы очень много репетируем и тщательно готовимся ко всему, что делаем».



Говоря о предстоящем европейском туре, музыкант рассказал, что подготовка к нему также будет максимально серьезной.



«Нас ждет четыре недели концертов в Европе. Несколько недель назад мы уже сыграли пару фестивалей и перед ними долго репетировали. Теперь мы отправимся в Афины, где проведем неделю на репетициях, а затем впервые в истории SAVATAGE выступим в Стамбуле, после чего начнется европейская часть тура».



Особое место в расписании занимает концерт в амфитеатре Помпей.



«Среди концертов будет немало фестивалей, но также и множество сольных выступлений. Один из самых особенных — в Помпеях. Вместе с нами сыграет оркестр из 40 музыкантов. Al, Jon, а также наши дирижеры и студийные специалисты из TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA подготовили потрясающие оркестровые аранжировки. Во время репетиций я даже попросил сделать оркестр громче в моем ушном мониторе. Это будет реально нечто особенное».



По его словам, программа концерта превысит два часа.



«Сейчас продолжительность шоу составляет чуть больше двух часов. И, насколько мне по секрету сообщили, есть планы сделать так, чтобы это выступление увидели и те, кто не сможет присутствовать лично. Так что я практически уверен, что концерт будут снимать».



Хотя официального объявления пока не было, музыкант практически не сомневается, что выступление будет профессионально записано.



«Я не люблю объявлять что-либо раньше времени, пока группа официально это не подтвердила. Но я почти уверен, что мы не просто сыграем концерт и уедем. Думаю, там будут работать камеры, так что шоу наверняка запишут и снимут на видео».



При этом сам концерт станет для музыкантов серьезным испытанием.



«Мы приедем всего за день до выступления, а сама площадка будет доступна нам только в день концерта. Нужно будет быстро смонтировать оборудование, сыграть совершенно другую программу, чем на остальных концертах тура, и сделать все идеально. А я, наверное, буду одновременно смотреть и на сам амфитеатр, и на оркестр, и на публику. Моргну — и все уже закончится».



Chris также объяснил, почему для Помпей готовится особый сет-лист. Он напомнил, что покойный продюсер SAVATAGE и основатель TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Пол О'Нилл всегда стремился объединить классическую музыку и тяжелый рок.



«Когда Пол придумал соединить "Prelude To Madness" с "Hall Of The Mountain King", его идея заключалась в том, чтобы оркестр буквально сражался с рок-группой. Он всегда говорил, что классические музыканты были рок-звездами и металлистами своего времени. И я полностью с этим согласен».



По словам Chris'a, эта идея проходила через все творчество SAVATAGE.



«В таких песнях, как "Gutter Ballet" или "When The Crowds Are Gone", Пол постоянно стремился соединить два мира — классическую музыку и рок. Даже в клипе на "Gutter Ballet" рядом с нами уже сидели струнные музыканты. И концерт в Помпеях — идеальная возможность воплотить эту идею в полной мере».



Музыкант добавил, что специально для этого выступления подготовлены новые оркестровые аранжировки и необычные музыкальные решения.



«Для концерта сделали несколько действительно отличных аранжировок и очень интересных партий. Думаю, это будет невероятно увлекательное шоу!»







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