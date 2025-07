сегодня



JASON RICHARDSON ушел из ALL THAT REMAINS



JASON RICHARDSON сообщил о том, что покинул состав ALL THAT REMAINS:



«Мы решили пойти разными путями. Я невероятно горжусь теми записями, которые мы сделали вместе и благодарен за те отношения, что у нас были. Учитывая все, что происходит в моей карьере, и новые возможности, которые открываются передо мной, мне нужно расставить приоритеты в том, что будет важнее для моего долгосрочного будущего.



Скоро будут новости, которыми я очень рад поделиться со всеми вами!



Я искренне желаю остальным участникам группы всего наилучшего во всем, к чему они стремятся.



Я с нетерпением жду своей следующей главы! Я работал над множеством разных проектов и полон оптимизма!»











