3 май 2026



Вокалист ALL THAT REMAINS: «Мы рискует потерять целое поколение»



Phil Labonte обращает внимание на свою колонку 2024 года — “The Silent Crisis: Why Society Is Failing Men And Boys” — на фоне того, как новое законодательство, представленное конгрессменами Nathaniel Moran (TX-1) и Derrick Van Orden (WI-3), отражает растущую обеспокоенность проблемами, с которыми сталкиваются мужчины и мальчики в США. После публикации колонки последовала серия встреч на Capitol Hill, где обсуждалось, как Конгресс может поддержать мальчиков и мужчин по всей стране.



В тексте Labonte подчеркнул рост отстранённости мужчин от образования, работы и общественной жизни, а также увеличение уровней депрессии, зависимостей и самоубийств. Его взгляд во многом сформирован десятилетиями общения с фанатами, многие из которых делились с ним личными историями — об изоляции и утрате смысла.



«Мы наблюдаем, как слишком много молодых мужчин просто дрейфуют — без направления и без поддержки, — сказал Labonte. — Если мы не начнём воспринимать это всерьёз, мы рискуем потерять целое поколение — не только мужчин, но и будущих отцов и лидеров».



Свежие данные подтверждают эту тревогу. Согласно Pew Research Center, мужчины сейчас составляют лишь 44% студентов колледжей, а National Institute of Mental Health сообщает о значительно более высоких уровнях самоубийств среди мужчин.



Хотя новое законодательство — важный шаг к тому, чтобы поднять эти вопросы на уровень национальной повестки, Labonte настаивает на более широком внимании и действиях:



«Это общественная проблема, которой нужно уделить реальное внимание и найти реальные решения, — добавил он. — Признание проблемы — это только начало».



Labonte — основатель и фронтмен ALL THAT REMAINS, является постоянным участником подкаста “Timcast IRL”, который ведёт известный американский YouTube-блогер Tim Pool, и активно высказывается по вопросам, затрагивающим мужчин и мальчиков. Сообщается, что Labonte идентифицирует себя как либертарианец, хотя его взгляды нередко пересекаются с правым политическим спектром — в частности, он активно отстаивает право на владение оружием.







