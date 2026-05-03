*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
All That Remains

3 май 2026 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Мы рискует потерять целое поколение»

26 мар 2026 : 		 JASON RICHARDSON рассказал, почему ушел из ALL THAT REMAINS

20 янв 2026 : 		 Как Ken Susi попал в ALL THAT REMAINS

14 янв 2026 : 		 Бывший гитарист UNEARTH и AS I LAY DYING в ALL THAT REMAINS

30 июл 2025 : 		 JASON RICHARDSON ушел из ALL THAT REMAINS

21 июл 2025 : 		 Новое видео от гитариста ALL THAT REMAINS

8 дек 2024 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет зимой

8 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

25 сен 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS о лидере MEGADETH и туре

16 авг 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

7 авг 2024 : 		 ALL THAT REMAINS не будут анонсировать выход альбома

30 июл 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без KORN не было бы дэткора»

14 июн 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 май 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

16 апр 2024 : 		 ALL THAT REMAINS завершили запись

6 фев 2024 : 		 ALL THAT REMAINS планируют выпустить сингл весной

22 июл 2023 : 		 ALL THAT REMAINS покинул барабанщик

1 июн 2023 : 		 ALL THAT REMAINS получили золото

18 янв 2023 : 		 Пропало ли бунтарство из музыки? Отвечает вокалист ALL THAT REMAINS

17 янв 2023 : 		 Участники ALL THAT REMAINS судятся с вдовой Оли

29 май 2022 : 		 Вдова гитариста ALL THAT REMAINS: «Невиноватая я!»

14 фев 2022 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Если глава Spotify — м...к, это не исправить»

8 фев 2022 : 		 MATT DEIS выступит с ALL THAT REMAINS

2 фев 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

26 янв 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

28 окт 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей "The Fall Of Ideals"
|||| 3 май 2026

Вокалист ALL THAT REMAINS: «Мы рискует потерять целое поколение»



Phil Labonte обращает внимание на свою колонку 2024 года — “The Silent Crisis: Why Society Is Failing Men And Boys” — на фоне того, как новое законодательство, представленное конгрессменами Nathaniel Moran (TX-1) и Derrick Van Orden (WI-3), отражает растущую обеспокоенность проблемами, с которыми сталкиваются мужчины и мальчики в США. После публикации колонки последовала серия встреч на Capitol Hill, где обсуждалось, как Конгресс может поддержать мальчиков и мужчин по всей стране.

В тексте Labonte подчеркнул рост отстранённости мужчин от образования, работы и общественной жизни, а также увеличение уровней депрессии, зависимостей и самоубийств. Его взгляд во многом сформирован десятилетиями общения с фанатами, многие из которых делились с ним личными историями — об изоляции и утрате смысла.

«Мы наблюдаем, как слишком много молодых мужчин просто дрейфуют — без направления и без поддержки, — сказал Labonte. — Если мы не начнём воспринимать это всерьёз, мы рискуем потерять целое поколение — не только мужчин, но и будущих отцов и лидеров».

Свежие данные подтверждают эту тревогу. Согласно Pew Research Center, мужчины сейчас составляют лишь 44% студентов колледжей, а National Institute of Mental Health сообщает о значительно более высоких уровнях самоубийств среди мужчин.

Хотя новое законодательство — важный шаг к тому, чтобы поднять эти вопросы на уровень национальной повестки, Labonte настаивает на более широком внимании и действиях:

«Это общественная проблема, которой нужно уделить реальное внимание и найти реальные решения, — добавил он. — Признание проблемы — это только начало».

Labonte — основатель и фронтмен ALL THAT REMAINS, является постоянным участником подкаста “Timcast IRL”, который ведёт известный американский YouTube-блогер Tim Pool, и активно высказывается по вопросам, затрагивающим мужчин и мальчиков. Сообщается, что Labonte идентифицирует себя как либертарианец, хотя его взгляды нередко пересекаются с правым политическим спектром — в частности, он активно отстаивает право на владение оружием.




КомментарииСкрыть/показать 3 )

3 май 2026
Вашингтон Ирвинг
“либертарианец, хотя его взгляды нередко пересекаются с правым политическим спектром — в частности, он активно отстаивает право на владение оружием”
Чет не понял, либертарианство же и так справа находится
4 май 2026
YNWA
Конечно, затравили уже мужиков, что они начали угарать по самоубийствам.
4 май 2026
m
mohnatiy
Пиздос бля, баб меньше мужиков - плохо, мужиков меньше баб - плохо. Ёбанные нытики
