Бывший гитарист UNEARTH и AS I LAY DYING в ALL THAT REMAINS



ALL THAT REMAINS объявили о том, что Ken Susi стал официальным членом группы. Сам Ken написал:



«Для меня невероятная честь присоединиться к ALL THAT REMAINS в качестве их нового гитариста. Мое знакомство с этой группой началось в конце 90-х, когда я впервые встретил Mike [Martin, гитара], Оли и Phil [Labonte, вокал] на андеграундных концертах в Западном Массачусетсе. Те первые дни во многом сформировали то, кто я есть, и теперь, когда мы снова вместе, кажется, что круг замкнулся.



Для меня также большая честь заступиться за моего покойного друга Оли Херберта. Оли был не только выдающимся музыкантом, но и близким другом, чье присутствие и влияние всегда будут ощущаться. Его место по-настоящему никто не сможет занять, и я ношу с собой его дух каждый раз, когда беру в руки гитару.



После десятилетий дружбы, общей истории и взаимной поддержки, для меня очень важно выйти на сцену с этой группой и внести свой вклад в проект, в который я искренне верю. Мне не терпится отправиться в путь и поделиться со всеми вами тем, над чем мы работали.



Увидимся на концертах!»







