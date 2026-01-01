Arts
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 21
Новости
All That Remains

14 янв 2026 : 		 Бывший гитарист UNEARTH и AS I LAY DYING в ALL THAT REMAINS

30 июл 2025 : 		 JASON RICHARDSON ушел из ALL THAT REMAINS

21 июл 2025 : 		 Новое видео от гитариста ALL THAT REMAINS

8 дек 2024 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет зимой

8 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

25 сен 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS о лидере MEGADETH и туре

16 авг 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

7 авг 2024 : 		 ALL THAT REMAINS не будут анонсировать выход альбома

30 июл 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без KORN не было бы дэткора»

14 июн 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 май 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

16 апр 2024 : 		 ALL THAT REMAINS завершили запись

6 фев 2024 : 		 ALL THAT REMAINS планируют выпустить сингл весной

22 июл 2023 : 		 ALL THAT REMAINS покинул барабанщик

1 июн 2023 : 		 ALL THAT REMAINS получили золото

18 янв 2023 : 		 Пропало ли бунтарство из музыки? Отвечает вокалист ALL THAT REMAINS

17 янв 2023 : 		 Участники ALL THAT REMAINS судятся с вдовой Оли

29 май 2022 : 		 Вдова гитариста ALL THAT REMAINS: «Невиноватая я!»

14 фев 2022 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Если глава Spotify — м...к, это не исправить»

8 фев 2022 : 		 MATT DEIS выступит с ALL THAT REMAINS

2 фев 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

26 янв 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

28 окт 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей "The Fall Of Ideals"

6 окт 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Предпринимается беспрецедентная в истории США попытка авторитарного захвата власти»

22 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS расстались с басистом

13 сен 2021 : 		 ALL THAT REMAINS словили COVID
Бывший гитарист UNEARTH и AS I LAY DYING в ALL THAT REMAINS



ALL THAT REMAINS объявили о том, что Ken Susi стал официальным членом группы. Сам Ken написал:

«Для меня невероятная честь присоединиться к ALL THAT REMAINS в качестве их нового гитариста. Мое знакомство с этой группой началось в конце 90-х, когда я впервые встретил Mike [Martin, гитара], Оли и Phil [Labonte, вокал] на андеграундных концертах в Западном Массачусетсе. Те первые дни во многом сформировали то, кто я есть, и теперь, когда мы снова вместе, кажется, что круг замкнулся.

Для меня также большая честь заступиться за моего покойного друга Оли Херберта. Оли был не только выдающимся музыкантом, но и близким другом, чье присутствие и влияние всегда будут ощущаться. Его место по-настоящему никто не сможет занять, и я ношу с собой его дух каждый раз, когда беру в руки гитару.

После десятилетий дружбы, общей истории и взаимной поддержки, для меня очень важно выйти на сцену с этой группой и внести свой вклад в проект, в который я искренне верю. Мне не терпится отправиться в путь и поделиться со всеми вами тем, над чем мы работали.

Увидимся на концертах!»




просмотров: 135

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
