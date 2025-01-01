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Новое видео от гитариста ALL THAT REMAINS



JASON RICHARDSON опубликовал видео на композицию "Hedwig's Theme".



«Я так волнуюсь, что после долгой работы над этим произведением оно наконец-то выйдет. Я всегда хотел попробовать аранжировку этого культового произведения Джона Уильямса. Изучение его музыки было очень утомительным, но невероятно полезным и познавательным занятием! Мне хватило ума заполучить в свои руки дирижерскую книгу с оркестровой партитурой. Я прочитал и воссоздал все с нуля, нота в ноту, чтобы в песне звучал весь оркестр!



Как только я это сделал, я принялся за работу и придумал все нужные мне партии гитары, баса и барабанов, стараясь при этом сохранить динамику и дух его музыки, но с моей собственной изюминкой».







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