Как Ken Susi попал в ALL THAT REMAINS



Ken Susi в недавней беседе рассказал о том, как оказался новым участником ALL THAT REMAINS:



«Не так давно я позвонил Mike Martin'y и спросил чего-как. Даже не помню, с чего вдруг я это сделал. Я просто порой рандомно обзваниваю друзей... В прошлом мы с Майком ходили на матчи "Брюинз" и "Ред Сокс", а иногда просто встречались, чтобы перекусить, или если Adam [гитарист KILLSWITCH ENGAGE и известный ALL THAT REMAINS и UNEARTH продюсер] приезжал в город, потому что сейчас он живет на Западном побережье, мы встречались и обедали вместе или что-то еще в таком духе. Так что всегда рад видеть Mike'a… Я пошел посмотреть LAMB OF GOD и KILLSWITCH , наткнулся на Mike'a на концерте, и мы договорились потусоваться. Так что я позвонил ему, и он такой: "Эй, чувак, у меня скоро будет ребенок" или что-то в этом роде, и продолжает: "Как думаешь, ты мог бы меня подменить? И я в ответ: "О, да. Не беспокойся". И в этот момент он сказал мне, что подозревает, что между Jason и группой что-то не то. И он говорит: "Я не знаю, кто будет играть на гитаре в этом туре или что-то в этом роде, но я был бы рад, если бы ты хотя бы сделал для меня кавер". Я просто ответил: "Ну, дай-ка я попробую. Дай-ка я посмотрю, насколько безумны твои гитарные штучки". Потому что я хороший гитарист. Многие люди не знают о моих способностях, потому что я в первую очередь автор песен и мне не нравится переусердствовать в каждой из них. Так что люди знают, что я сольный исполнитель, люди знают, что я вношу свой вклад и умею играть, но они также знают, что я не придурок. Вот я и подумал: "Дайте мне попробовать, посмотреть что там и как". И я все равно начал разучивать всю музыку, потому что согласился подменить тебя, я просто начал разучивать соло, пока не выучил все. И в этот момент Phil [Labonte, вокалист ALL THAT REMAINS] просто сказал: "Ладно, это здорово. Потрясающе. Давайте двигаться дальше". Дело дошло до того, что мы встретились, и я стал играть с Mike'ом, разучивать материал, и мы снова и снова сочиняли мелодии и все такое прочее».



Далее он отметил, что уже обсуждал вариант внесения музыкальных идей в следующий студийный альбом ALL THE REMAINS:



«Самое безумное, что, пока я разучивала материал ALL THE REMAINS и готовился к майским турам, я писал так много музыки. Это был как раз один из тех моментов, когда я чувствую себя таким плодовитым — столько музыки льется из меня рекой. У меня было много семейных проблем. У меня только что родился сын, и мой отец заболел, и у меня были все эти по-настоящему эмоциональные переживания, и мне некуда было девать свои чувства. И вдруг из меня полилась музыка. Итак, я подошел к группе и просто спросил: "Эй, ребята, вам нравится что-нибудь из этого? Потому что я знаю, что вы только что записали альбом с Jason'ом, и это здорово, а теперь он уходит из группы. Вам, ребята, нужна помощь с написанием песен и всем прочим? И они отнеслись ко мне с большим уважением и восприимчивостью. Я просто спросил: "Что вы об этом думаете?" И, похоже, им это действительно понравилось. Тогда я подумал, что они собираются сделать объявление о том, что "ты гастролируешь с нами", а оно превратилось в "Эй, ты в нашей группе". [Смеется] Ну, Phil позвонил мне и спросил: "Эй, не хотел бы ты играть в группе на постоянной основе?' И я такой: "Это такая честь". Потому что они видели, как я исполняю все песни и записываю соло, и я отправляю им видео, чтобы они знали, что я не отстой.



Честно говоря, я очень противоречивый человек, когда выхожу на сцену, бегаю и хорошо провожу время. Некоторые люди воспринимают меня как шутку, поэтому они не знают, насколько я хорош в плане способностей. Но гитарист скажет вам, насколько я хорош, а может и нет. Я не знаю. У каждого есть свое мнение. Что касается меня, то все, что я могу сказать, — это то, что было объявлено, я никогда не чувствовал себя более энергичным, чтобы заниматься музыкой, а также таким любимым, каким меня делают люди.… Люди постят в Интернете столько дерьма, что никогда не услышишь ничего хорошего, и ВЕСЬ лагерь REMAINS, а также их фэны приняли меня так быстро и уверенно, хотя я ожидал гораздо большей суматохи и ненависти, или "О, этот парень однажды пропустил какой-то рифф", или что-то в этом роде. Ты знаешь, что я имею в виду. Все только и делают, что несут всякую чушь. Но, чувак, я чувствую себя так здорово, потому что все были так добры ко мне...»







