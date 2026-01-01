*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 63
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
All That Remains

26 мар 2026 : 		 JASON RICHARDSON рассказал, почему ушел из ALL THAT REMAINS

20 янв 2026 : 		 Как Ken Susi попал в ALL THAT REMAINS

14 янв 2026 : 		 Бывший гитарист UNEARTH и AS I LAY DYING в ALL THAT REMAINS

30 июл 2025 : 		 JASON RICHARDSON ушел из ALL THAT REMAINS

21 июл 2025 : 		 Новое видео от гитариста ALL THAT REMAINS

8 дек 2024 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет зимой

8 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

25 сен 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS о лидере MEGADETH и туре

16 авг 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

7 авг 2024 : 		 ALL THAT REMAINS не будут анонсировать выход альбома

30 июл 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без KORN не было бы дэткора»

14 июн 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 май 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

16 апр 2024 : 		 ALL THAT REMAINS завершили запись

6 фев 2024 : 		 ALL THAT REMAINS планируют выпустить сингл весной

22 июл 2023 : 		 ALL THAT REMAINS покинул барабанщик

1 июн 2023 : 		 ALL THAT REMAINS получили золото

18 янв 2023 : 		 Пропало ли бунтарство из музыки? Отвечает вокалист ALL THAT REMAINS

17 янв 2023 : 		 Участники ALL THAT REMAINS судятся с вдовой Оли

29 май 2022 : 		 Вдова гитариста ALL THAT REMAINS: «Невиноватая я!»

14 фев 2022 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Если глава Spotify — м...к, это не исправить»

8 фев 2022 : 		 MATT DEIS выступит с ALL THAT REMAINS

2 фев 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

26 янв 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS

28 окт 2021 : 		 ALL THAT REMAINS отметят юбилей "The Fall Of Ideals"

6 окт 2021 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Предпринимается беспрецедентная в истории США попытка авторитарного захвата власти»
JASON RICHARDSON рассказал, почему ушел из ALL THAT REMAINS



В недавнем интервью JASON'a RICHARDSON'a спросили, было ли для него «трудным решением» уйти из ALL THAT REMAINS в июле прошлого года после почти семи лет в группе:

«И да, и нет. Не хочу вдаваться в детали публично, но у меня по-прежнему отличные отношения со всеми в группе.

По большому счёту, это была чисто деловая история. Всё пошло не так, как изначально обещало руководство и люди, отвечавшие за выпуск десятого альбома ALL THAT REMAINS — Antifragile 2025 года.

Я рад, что пластинка вообще вышла. Но факт в том, что с момента релиза прошёл почти год — и ни одного концерта. Есть много вещей на уровне бизнеса, которые меня категорически не устраивают. И это вообще не про личности — ни про кого в группе.

Просто, с моей точки зрения, ничего не работало. И вместо того чтобы дальше пытаться реанимировать ситуацию, которая, как мне казалось, никуда не ведёт, я мог заняться чем-то другим.

Я по-прежнему люблю этих ребят. Мне нравится этот альбом. Мне очень понравилось работать с Josh Wilbur — он записывал пластинку, и он просто феноменальный продюсер. Наверное, для меня это вообще один из главных плюсов всей истории — мы с ним отлично сработались и точно будем делать что-то ещё вместе. Но в целом я рад хотя бы тому, что эти песни существуют. Это уже немало».




