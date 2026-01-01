JASON RICHARDSON рассказал, почему ушел из ALL THAT REMAINS



В недавнем интервью JASON'a RICHARDSON'a спросили, было ли для него «трудным решением» уйти из ALL THAT REMAINS в июле прошлого года после почти семи лет в группе:



«И да, и нет. Не хочу вдаваться в детали публично, но у меня по-прежнему отличные отношения со всеми в группе.



По большому счёту, это была чисто деловая история. Всё пошло не так, как изначально обещало руководство и люди, отвечавшие за выпуск десятого альбома ALL THAT REMAINS — Antifragile 2025 года.



Я рад, что пластинка вообще вышла. Но факт в том, что с момента релиза прошёл почти год — и ни одного концерта. Есть много вещей на уровне бизнеса, которые меня категорически не устраивают. И это вообще не про личности — ни про кого в группе.



Просто, с моей точки зрения, ничего не работало. И вместо того чтобы дальше пытаться реанимировать ситуацию, которая, как мне казалось, никуда не ведёт, я мог заняться чем-то другим.



Я по-прежнему люблю этих ребят. Мне нравится этот альбом. Мне очень понравилось работать с Josh Wilbur — он записывал пластинку, и он просто феноменальный продюсер. Наверное, для меня это вообще один из главных плюсов всей истории — мы с ним отлично сработались и точно будем делать что-то ещё вместе. Но в целом я рад хотя бы тому, что эти песни существуют. Это уже немало».







