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Вокалист ALL THAT REMAINS ответил бывшей из CRADLE OF FILTH



PHIL LABONTE не прошел мимо слов Lindsay Schoolcraft и решил ответить в Х:



«На прошлой неделе я участвовал в одном подкасте, и разговор зашел о психическом здоровье и тому подобных вещах. И я сказал, что терапия — это для женщин.



Исследования показывают, что терапия действительно работает для женщин лучше, чем для мужчин. У мужчин показатели успешности ниже по целому ряду причин. И людей это просто взбесило. То есть их реально взбесил факт, который я озвучил.



Началось настоящее нашествие на мою страницу в X. Люди были страшно заведены. Некоторые даже полезли на страницу группы в Ин-100-грамм. И в большинстве случаев они спорили не с тем, что я сказал, а с тем, чего я вообще не говорил. Типичный случай подмены тезиса. Они писали: "А, значит, ты считаешь, что мужчины не должны говорить о своих проблемах? Значит, ты считаешь, что мужчины не должны обращаться за помощью?" И так далее, и тому подобное.



Но я ведь этого не говорил. Я сказал только, что терапия — это для женщин. Но было и кое-что еще. Многие начали переходить на личности. Например, вот эта женщина, Lindsay. Я ее вообще не знаю. Но таких людей было много.



Они писали: "О, ему самому нужна терапия". Начинались личные выпады: "Ты просто маленький мальчик", "Тебе не стоит такое говорить", "Ты напуганный маленький мальчик, которому самому нужно идти к психотерапевту".



И я такой: "Почему вы вообще говорите, что мне нужна терапия?" Я же вам уже сказал: терапия — это для женщин!»









pic.twitter.com/L6QbL95ZLG i said what i said https://t.co/sm12lbY1Qs broadly speaking, men are validated through accomplishment. Women seek validation from social interaction. this is not controversial.













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