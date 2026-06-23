Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 28
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Новое видео HANSEN 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 28
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Новое видео HANSEN 18
[= ||| все новости группы



*

All That Remains

*



23 июн 2026 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS ответил бывшей из CRADLE OF FILTH

15 июн 2026 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Терапия — для девочек. Мужик не разговорами проблемы разруливает!»

3 май 2026 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Мы рискует потерять целое поколение»

26 мар 2026 : 		 JASON RICHARDSON рассказал, почему ушел из ALL THAT REMAINS

20 янв 2026 : 		 Как Ken Susi попал в ALL THAT REMAINS

14 янв 2026 : 		 Бывший гитарист UNEARTH и AS I LAY DYING в ALL THAT REMAINS

30 июл 2025 : 		 JASON RICHARDSON ушел из ALL THAT REMAINS

21 июл 2025 : 		 Новое видео от гитариста ALL THAT REMAINS

8 дек 2024 : 		 Новый альбом ALL THAT REMAINS выйдет зимой

8 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от ALL THAT REMAINS

25 сен 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS о лидере MEGADETH и туре

16 авг 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

7 авг 2024 : 		 ALL THAT REMAINS не будут анонсировать выход альбома

30 июл 2024 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Без KORN не было бы дэткора»

14 июн 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

6 май 2024 : 		 Новое видео ALL THAT REMAINS

16 апр 2024 : 		 ALL THAT REMAINS завершили запись

6 фев 2024 : 		 ALL THAT REMAINS планируют выпустить сингл весной

22 июл 2023 : 		 ALL THAT REMAINS покинул барабанщик

1 июн 2023 : 		 ALL THAT REMAINS получили золото

18 янв 2023 : 		 Пропало ли бунтарство из музыки? Отвечает вокалист ALL THAT REMAINS

17 янв 2023 : 		 Участники ALL THAT REMAINS судятся с вдовой Оли

29 май 2022 : 		 Вдова гитариста ALL THAT REMAINS: «Невиноватая я!»

14 фев 2022 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS: «Если глава Spotify — м...к, это не исправить»

8 фев 2022 : 		 MATT DEIS выступит с ALL THAT REMAINS

2 фев 2022 : 		 Документальный фильм от ALL THAT REMAINS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист ALL THAT REMAINS ответил бывшей из CRADLE OF FILTH



zoom
PHIL LABONTE не прошел мимо слов Lindsay Schoolcraft и решил ответить в Х:

«На прошлой неделе я участвовал в одном подкасте, и разговор зашел о психическом здоровье и тому подобных вещах. И я сказал, что терапия — это для женщин.

Исследования показывают, что терапия действительно работает для женщин лучше, чем для мужчин. У мужчин показатели успешности ниже по целому ряду причин. И людей это просто взбесило. То есть их реально взбесил факт, который я озвучил.

Началось настоящее нашествие на мою страницу в X. Люди были страшно заведены. Некоторые даже полезли на страницу группы в Ин-100-грамм. И в большинстве случаев они спорили не с тем, что я сказал, а с тем, чего я вообще не говорил. Типичный случай подмены тезиса. Они писали: "А, значит, ты считаешь, что мужчины не должны говорить о своих проблемах? Значит, ты считаешь, что мужчины не должны обращаться за помощью?" И так далее, и тому подобное.

Но я ведь этого не говорил. Я сказал только, что терапия — это для женщин. Но было и кое-что еще. Многие начали переходить на личности. Например, вот эта женщина, Lindsay. Я ее вообще не знаю. Но таких людей было много.

Они писали: "О, ему самому нужна терапия". Начинались личные выпады: "Ты просто маленький мальчик", "Тебе не стоит такое говорить", "Ты напуганный маленький мальчик, которому самому нужно идти к психотерапевту".

И я такой: "Почему вы вообще говорите, что мне нужна терапия?" Я же вам уже сказал: терапия — это для женщин!»

broadly speaking, men are validated through accomplishment. Women seek validation from social interaction. this is not controversial.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 июн 2026
Altair21
Чел прям мочит по полной в последнее время. Может ему рил терапия нужна?
23 июн 2026
Dem0niac
"И я такой: "Почему вы вообще говорите, что мне нужна терапия?" Я же вам уже сказал: терапия — это для женщин!»"
А хорошо ж сказал, красава)))
23 июн 2026
rassol
Dem0niac, это да. Чел сказал как отрезал.
23 июн 2026
N
Nepalcev
Вентилятор...
Вентилятор - он, сука, круглый!
Ну как так не знать-то?
просмотров: 301

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом