MASTODON: «Мы будем чтить память Брента исполняя его музыку»

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все новости группы
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США
13 мар 2025 :
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BEN ELLER о выступлении с MASTODON
13 мар 2025 :
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Гитарист MASTODON об уходе Brent'a Hinds'a
10 мар 2025 :
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MASTODON пригласили YouTube'ра
10 мар 2025 :
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MASTODON расстались с гитаристом
8 дек 2024 :
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Гитарист MASTODON: «Ой как всё дорого!»
27 окт 2024 :
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MASTODON вкатываются в новый материал
6 окт 2024 :
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Вокалист MASTODON: «Мы не собираемся идти на поводу у фанатов»
13 сен 2024 :
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Новая песня MASTODON/LAMB OF GOD
4 сен 2024 :
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MASTODON намекнули на новую песню
21 авг 2024 :
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Юбилейное издание от MASTODON
8 авг 2024 :
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MASTODON выпускают кофе
26 июл 2024 :
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Видео полного выступления MASTODON
23 июл 2024 :
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MASTODON работают над двумя проектами
19 июл 2024 :
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Секретное шоу MASTODON
21 май 2024 :
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BRANN DAILOR исполняет MASTODON
2 май 2024 :
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BRANN DAILOR исполняет MASTODON
11 окт 2023 :
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Гитарист MASTODON даёт совет молодым
26 сен 2023 :
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Гитарист MASTODON: «В следующем году сядем за пластинку»
8 мар 2023 :
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Профессиональное видео с выступления MASTODON
1 сен 2022 :
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Видео полного выступления MASTODON
27 авг 2022 :
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Документальный фильм от MASTODON
13 июл 2022 :
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Новое видео MASTODON
4 июн 2022 :
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Барабанщик MASTODON — о стабильности состава: «Вся сила в обнимашках»
21 мар 2022 :
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Акустика от MASTODON
7 мар 2022 :
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Барабанщик MASTODON: «Многие из тех, кто купил билеты, не приходили на концерты»
31 янв 2022 :
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Барабанщик MASTODON подцепил COVID-19
26 дек 2021 :
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Барабанщик MASTODON о ситуации на фестивале Astroworld
20 дек 2021 :
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Басист MASTODON — о долголетии коллектива
14 дек 2021 :
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Гитарист MASTODON выбрал своего «рок-бога»
29 ноя 2021 :
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Вокалист MASTODON — о туре в пандемию
25 ноя 2021 :
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MASTODON в "Late Night With Seth Meyers"
23 ноя 2021 :
|
Барабанщик MASTODON назвал барабанщика METALLICA одним из главных вдохновителей
12 ноя 2021 :
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Трейлер нового альбома MASTODON
21 окт 2021 :
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Новая песня MASTODON
20 окт 2021 :
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Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне
17 окт 2021 :
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Басист MASTODON — о выборе синглов
1 окт 2021 :
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Новое видео MASTODON
10 сен 2021 :
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Новое видео MASTODON
8 сен 2021 :
|
Барабанщик MASTODON расскажет о клоунах
25 авг 2021 :
|
Барабанщик MASTODON о Джои Джордисоне
22 июн 2021 :
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MASTODON планируют стрим
23 май 2021 :
|
Новая песня MASTODON
23 апр 2021 :
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Выходят пазлы MASTODON
6 мар 2021 :
|
Вокалист MASTODON: «AC/DC — это как религия»
16 фев 2021 :
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MASTODON'y уже можно
30 дек 2020 :
|
Барабанщик MASTODON: «Многое будет связано с нашим менеджером»
18 дек 2020 :
|
MASTODON нашли продюсера
16 ноя 2020 :
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Видео с выступления MASTODON
11 ноя 2020 :
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У MASTODON есть 30 демок
5 ноя 2020 :
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MASTODON готовы к записи
11 сен 2020 :
|
Новое видео MASTODON
8 сен 2020 :
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Участники MASTODON, ROYAL THUNDER, SPIRIT ADRIFT исполняют песню ROBYN
1 сен 2020 :
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Барабанщик MASTODON раскритиковал Дональда Трампа
28 авг 2020 :
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Музыка MASTODON, LAMB OF GOD из нового фильма с Киану Ривзом
18 авг 2020 :
|
Барабанщик MASTODON: «У нас полно материала»
14 авг 2020 :
|
Музыка MASTODON, LAMB OF GOD и WEEZER в новом фильме с Киану Ривзом
31 июл 2020 :
|
Новая песня MASTODON
30 июл 2020 :
|
Компиляция MASTODON выйдет осенью
25 июл 2020 :
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BRANN DAILOR — о новом материале MASTODON
30 июн 2020 :
|
Гитарист MASTODON: «Вдохновения особо нет»
30 май 2020 :
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Гитарист MASTODON: «Люди в Америке очень отупели»
27 май 2020 :
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Новая песня MASTODON будет использована в фильме
19 дек 2019 :
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MASTODON могут выпустить альбом в 2020 году
8 ноя 2019 :
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MASTODON углубляются в работу
8 май 2019 :
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MASTODON начнут работу осенью
16 апр 2019 :
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Кавер-версия LED ZEPPELIN от MASTODON
1 мар 2019 :
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MASTODON выпустят кавер-версию LED ZEPPELIN
11 фев 2019 :
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Барабанщик MASTODON о новом альбоме: «Нужно, чтобы люди по нам соскучились»
1 фев 2019 :
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Рассказ о туре MASTODON
16 янв 2019 :
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Рассказ о туре MASTODON
12 янв 2019 :
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Рассказ о туре MASTODON
8 янв 2019 :
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MASTODON записали «тяжёлую» песню
11 сен 2018 :
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MASTODON и GOJIRA почтили память Ника Джона
11 сен 2018 :
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Умер менеджер MASTODON
4 сен 2018 :
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Менеджер MASTODON борется с раком
31 авг 2018 :
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MASTODON отменили тур с DINOSAUR JR.
18 авг 2018 :
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Вокалист MASTODON продает оборудование
15 авг 2018 :
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MASTODON приступят к работе над материалом в начале года
28 апр 2018 :
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Новое видео MASTODON
2 апр 2018 :
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Барабанщик MASTODON о победе на Грэмми
1 фев 2018 :
|
Вокалист MASTODON о Грэмми
29 янв 2018 :
|
MASTODON взяли Грэмми
10 сен 2017 :
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MASTODON исполняют новую песню
1 сен 2017 :
|
Новая песня MASTODON
28 авг 2017 :
|
Новый ЕР MASTODON выйдет осенью
26 авг 2017 :
|
Новое видео MASTODON
1 авг 2017 :
|
Новое видео MASTODON
12 июл 2017 :
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Видео с выступления MASTODON
30 май 2017 :
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Гитарист MASTODON о Крисе Корнелле
24 май 2017 :
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Гитарист MASTODON сыграл свадьбу
6 май 2017 :
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Колыбельные от MASTODON
18 апр 2017 :
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Гитарист MASTODON не очень любит читать негативные комментарии о его музыке
4 апр 2017 :
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MASTODON в 'Jimmy Kimmel Live!'
20 мар 2017 :
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MASTODON представили три новые песни
17 мар 2017 :
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Новое видео MASTODON
9 мар 2017 :
|
Новая песня MASTODON
3 фев 2017 :
|
Новая песня MASTODON
27 янв 2017 :
|
Новое видео MASTODON
27 янв 2017 :
|
Новый альбом MASTODON выйдет весной
26 янв 2017 :
|
Фрагмент нового трека MASTODON
23 янв 2017 :
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Тизер нового альбома MASTODON
25 ноя 2016 :
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Гитарист MASTODON сломал ногу
23 ноя 2016 :
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MASTODON завершили работу над альбомом
31 окт 2016 :
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MASTODON завершают работу над альбомом
4 окт 2016 :
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MASTODON работают с BRENDAN'ом O'BRIEN'ом
4 окт 2016 :
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MASTODON очень довольны новым материалом
30 авг 2016 :
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MASTODON начнут запись осенью
10 июн 2016 :
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Гитарист MASTODON стал эндорсером ESP
4 май 2016 :
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У MASTODON "более, чем достаточно" материала для нового альбома
12 апр 2016 :
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Гитарист MASTODON представил именную модель гитар от EPIPHONE
20 янв 2016 :
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Песня MASTODON из "Игры Престолов" выйдет на виниле
11 ноя 2015 :
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Вышел новый ЕР MASTODON
14 окт 2015 :
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Лидер MASTODON: "У моей жены рак груди"
28 сен 2015 :
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Профессиональное видео полного выступления MASTODON
21 июл 2015 :
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MASTODON отменили ряд выступлений по «личным семейным причинам»
24 июн 2015 :
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Гитарист MASTODON: «Я охренеть как ненавижу хэви-металл»
20 июн 2015 :
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Новое видео MASTODON
2 июн 2015 :
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Музыкантов MASTODON «убили» в «Игре престолов»
21 май 2015 :
|
Барабанщик MASTODON: «METALLICA воплотила американскую мечту для новых металл-команд»
21 май 2015 :
|
Басист MASTODON: «METALLICA была весомой причиной того, что я взял в руки бас»
11 мар 2015 :
|
Новая песня MASTODON
10 мар 2015 :
|
Фрагмент нового трека MASTODON
3 мар 2015 :
|
MASTODON выпустят специальный винил
3 фев 2015 :
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Альбомы MASTODON выйдут на виниле
27 янв 2015 :
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Басист MASTODON: "Мы просто сочиняем то, что нам нравится и нам нравится то, что мы сочиняем!"
19 янв 2015 :
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Вокалист MASTODON о новом материале
29 окт 2014 :
|
MASTODON в "The Late Show With David Letterman"
30 сен 2014 :
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Новое видео MASTODON
17 сен 2014 :
|
MASTODON в "Jimmy Kimmel Live!"
13 авг 2014 :
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За кулисами с MASTODON
30 июл 2014 :
|
Вокалист MASTODON работает над членом
27 июн 2014 :
|
Рассказ о делюкс-издании нового альбома MASTODON
27 июн 2014 :
|
Переиздание первого альбома MASTODON выйдет в августе
21 июн 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления MASTODON
12 июн 2014 :
|
Новое видео MASTODON
3 июн 2014 :
|
Новая песня MASTODON
24 май 2014 :
|
Фрагмент новой песни MASTODON
29 апр 2014 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома MASTODON
17 апр 2014 :
|
Новая песня MASTODON
5 апр 2014 :
|
Название нового альбома MASTODON
3 фев 2014 :
|
MASTODON завершают работу над альбомом
10 янв 2014 :
|
"Call Of The Mastodon" выйдет на виниле
7 дек 2013 :
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Фрагмент нового DVD MASTODON
21 ноя 2013 :
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MASTODON нашли продюсера
16 ноя 2013 :
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MASTODON запустили собственное пиво
28 окт 2013 :
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Концерт MASTODON выйдет в декабре
24 сен 2013 :
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MASTODON начнут запись в ноябре
4 июл 2013 :
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Гитарист MASTODON: "У нас готово 25-30 песен для альбома"
7 май 2013 :
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MASTODON работают над песнями к новому альбому
4 дек 2012 :
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Песня MASTODON в 'Monsters University'
1 авг 2012 :
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MASTODON и FEISTвыпустили цифровую версию сплит-сингла
16 июн 2012 :
|
Качественное видео с выступления MASTODON
27 май 2012 :
|
Профессиональное видео полного концерта MASTODON
24 май 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления MASTODON
23 апр 2012 :
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Барабанщик MASTODON: «Я всегда удивляюсь, когда кто-то покупает наши записи»
22 апр 2012 :
|
Песни MASTODON, FEIST доступны для прослушивания
9 апр 2012 :
|
Обложка нового сингла MASTODON
3 апр 2012 :
|
Профессиональное видео с выступления MASTODON
27 янв 2012 :
|
Видео с выступления MASTODON
24 янв 2012 :
|
Новое видео MASTODON
3 дек 2011 :
|
MASTODON о номинации на Грэмми
24 ноя 2011 :
|
Маска от MASTODON
16 ноя 2011 :
|
Рассказ о виниловом издании MASTODON
7 ноя 2011 :
|
Видео с концерта MASTODON
19 окт 2011 :
|
MASTODON в 'Later... With Jools Holland'
7 окт 2011 :
|
MASTODON в 'Late Show With David Letterman'
27 сен 2011 :
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Новый альбом MASTODON выйдет на виниле
22 сен 2011 :
|
Новое видео MASTODON
21 сен 2011 :
|
Новый альбом MASTODON доступен для прослушивания
6 сен 2011 :
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Новая песня MASTODON
16 авг 2011 :
|
Новая песня MASTODON
6 авг 2011 :
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MASTODON сотрудничают с Total Immersion для создания дополненной реальности альбома “The Hunter”
4 авг 2011 :
|
Трек-лист нового альбома MASTODON
26 июл 2011 :
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Детали лимитированного издания нового альбома MASTODON
25 июл 2011 :
|
Новая песня MASTODON
14 июл 2011 :
|
Трейлер нового альбома MASTODON
7 июл 2011 :
|
Обложка нового альбома MASTODON
3 июл 2011 :
|
Видео с выступелния MASTODON
28 июн 2011 :
|
Новое видео MASTODON
20 июн 2011 :
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Названия новых песен MASTODON
10 июн 2011 :
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Название нового альбома MASTODON
24 май 2011 :
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Название новых песен MASTODON
19 май 2011 :
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BRENT HINDS представляет WEST END MOTEL
3 мар 2011 :
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Фрагмент нового концертного релиза MASTODON
23 фев 2011 :
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Фрагмент нового концертного релиза MASTODON
15 фев 2011 :
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Фрагмент нового концертного релиза MASTODON
6 фев 2011 :
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Концертный релиз MASTODON
25 ноя 2010 :
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Отпразднуй рождество с MASTODON
12 ноя 2010 :
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Новый бокс-сет от MASTODON
25 июн 2010 :
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Новая песня MASTODON
21 июн 2010 :
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MASTODON выпустят новый миньон
25 май 2010 :
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MASTODON отменили летний тур
13 ноя 2009 :
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Королевское издание MASTODON
14 окт 2009 :
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MASTODON запишут концерт в Чикаго
10 июн 2009 :
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Новое видео MASTODON
2 июн 2009 :
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MASTODON о туре "Crack The Skye"
4 мар 2009 :
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В предстоящем турне MASTODON будут исполнять новый альбом целиком
28 янв 2009 :
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Обложка нового альбома MASTODON
9 окт 2008 :
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MASTODON: тяжелое ранение вдохновило вокалиста на новый альбом
21 июл 2008 :
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MASTODON опровергли слухи о новом альбоме
23 май 2008 :
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MASTODON объявили продюсера нового альбома
7 апр 2008 :
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MASTODON готовят новый альбом
3 мар 2008 :
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Песня MASTODON будет использована в компьютерной игре
26 окт 2006 :
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Видео MASTODON "Colony Of Birchmen" в сети
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сегодня
MASTODON: «Мы будем чтить память Брента исполняя его музыку»
Brann Dailor (ударные, вокал) и Bill Kelliher (ритм-гитара, бэк-вокал) в недавнем интервью поговорили о новом альбоме MASTODON — первом за пять лет и первом полноформатном релизе группы после ухода и последующей смерти одного из основателей коллектива, гитариста Брента Хайндса. Выход пластинки "Marrow Deep" намечен на 28 августа на лейбле Loma Vista Recordings. На новом альбоме основатели Brann Dailor, Bill Kelliher и басист/вокалист Troy Sanders переосмыслили пережитые за последние годы личные трагедии. Концепция пластинки вдохновлена образом трех мойр из древнегреческой мифологии и посвящена хрупкой связи между жизнью, утратой и судьбой. По словам музыкантов, "Marrow Deep" раскрывает эти темы через одну из самых эмоционально насыщенных и смелых работ в истории MASTODON. Говоря о том, каково сейчас выходить на сцену без Брента, Bill сказал:
«Когда ты играешь в группе с другими людьми, которая со временем становится бизнесом и главным делом всей твоей жизни, когда вы все так много работаете и постоянно ездите вместе по гастролям, находясь бок о бок 25–26 лет, проходя через все взлеты и падения дружбы… Уже сам факт, что группа просуществовала столько времени, — редкость. Большинство коллективов не доживают и до половины этого срока.
Конечно, тяжело не видеть его больше рядом… Думаешь: "Теперь все по-другому". Но это реальность. Его больше нет.
Хотя иногда мне кажется, будто я его вижу. Это странное ощущение. На долю секунды замечаю чьи-то волосы со спины или знакомую татуировку — и кажется, что это он. Наверное, потребуется еще немало времени».
Brann добавил: «Наверное, любой человек, который много лет жил бок о бок с кем-то, после его смерти начинает видеть его краем глаза. Сознание играет с тобой злую шутку: на секунду думаешь: "О..." — а потом вспоминаешь, что его больше нет.
Это очень тяжело. Тем более что перед его смертью у нас были серьезные разногласия. Получился самый худший из возможных сценариев.
Мне кажется, каждый из нас был уверен: "Сейчас немного передохнем, а потом снова встретимся. Не знаю, будем ли мы снова играть вместе, но хотя бы поговорим, разберемся во всем и оставим это позади"».
Продолжая тему, Dailor сказал: «Мы были братьями. Семьей. Двадцать шесть лет вместе объезжали весь мир, жили в автобусах, фургонах, спали на полу — пережили абсолютно все, что только можно пережить вместе с другим человеком.
Но самое главное — мы вместе создавали невероятную музыку. А когда вы создаете что-то, что искренне любите, а потом исполняете это для людей, ваши отношения выходят на совершенно другой уровень».
По словам Brann'a, во время нынешнего тура он особенно часто вспоминает Брента: «Я думаю о нем на сцене — не только когда мы играем новую песню "Your Ghost Again", но и когда исполняем композиции, которые он написал. И сейчас меня переполняет прежде всего чувство благодарности.
Мы вместе сочинили огромное количество музыки, но есть песни вроде "Megalodon" или "Crack The Skye", в которые мы вложили всю душу. Он придумал множество потрясающих риффов. Поэтому я благодарен ему за все это. Мы продолжаем играть эти песни, тем самым отдавая ему дань уважения и сохраняя его музыку живой. И я уверен, именно этого он бы и хотел».
Bill полностью согласился: «Я чувствую то же самое. Когда мы исполняем некоторые из этих вещей, кажется, будто продолжаем жить искусством Брента.
Это его творчество. Конечно, мы создавали музыку вместе, но есть композиции, которые буквально насквозь пропитаны его духом. Именно он написал большую часть материала для них».
Когда интервьюер напомнил, что именно Brann первым открыто заговорил со сцены о смерти Брента и разделил этот тяжелый момент с поклонниками, музыкант объяснил:
«Мне было очень тяжело, потому что я понимал: наши фанаты тоже переживают эту утрату вместе с нами. Конечно, их отношения с ним были совсем другими, чем наши, но мне небезразличны наши слушатели, и я постоянно думаю о них.
Мне казалось, будто мы оставили их без ответов. Но в то же время мне самому нужно было хоть как-то справиться с происходящим. Нам троим нужно было пережить это как семье. Единственным способом сделать это для нас стало написание нового альбома».
Однако смерть Брента была не единственной трагедией, которую пережил музыкант.
«За несколько месяцев до Брента умерла моя мама. Потом случились все эти конфликты между нами… И все навалилось одновременно. Иногда мне было настолько тяжело, что я просто не мог заставить себя встать с постели. Я находился в глубокой депрессии.
Единственное, что я умел делать, — поехать к Bill'y, сочинять новые риффы, приходить на репетиционную базу и пытаться создавать музыку, чтобы хоть как-то пройти через все это. Только этот альбом, MASTODON и сама возможность продолжать работать спасли меня.
Это было единственное, что заставляло меня вставать по утрам и двигаться дальше».
Он признался, что музыка всегда была его способом справляться с болью:
«Я пытаюсь разобраться во всем через песни, через тексты, через музыку. Я не хожу к психотерапевту. Возможно, стоило бы. Но пока у меня есть MASTODON.
Это звучит банально, но я не представляю своей жизни без этой группы. Даже не знаю, каким нервным и подавленным человеком я был бы, если бы рядом не было Bill, Troy и того общего дела, которое помогает нам держаться вместе и переживать все это».
При этом Brann признался, что постоянно думал и о поклонниках: «У меня все время была мысль: "Мы должны сказать людям что-то более важное, чем просто опубликовать заявление в Ин-100-грамм".
Но тогда я еще не был к этому готов.
Надеюсь, что благодаря этому альбому и таким интервью люди поймут, насколько они для меня важны. Я знаю, насколько болезненной эта ситуация стала для многих наших поклонников. И, наверное, до сих пор остается такой. Возможно, некоторым из них будет трудно слушать этот альбом. Но я надеюсь, что однажды они смогут это сделать, смогут пройти через эти эмоции и найдут в этой музыке что-то, что поможет им исцелиться».
В завершение Bill сказал: «Для меня именно в этом и заключается сила музыки — она очищает. Когда ты пишешь ее, ты словно снимаешь груз с души. Мне не всегда легко говорить о своих чувствах словами. Но я точно умею выразить их через рифф.
Brann может превратить эти эмоции в тексты, написать музыку, а все мы вместе способны создавать песни, благодаря которым из самых страшных трагедий рождается что-то настоящее и светлое».
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