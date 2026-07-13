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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
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Mastodon

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JOSH HOMME в новом клипе MASTODON



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"Snakes For Dinner" feat. Josh Homme, новое видео группы MASTODON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Marrow Deep", выходящего 28 августа на Loma Vista Recordings. Продюсировали материал MASTODON, работа шла в собственной студии West End Sound вместе с Patrik'ом Berger'ом (Lana Del Rey, Charli XCX) и Kurt'ом Ballou (HIGH ON FIRE, CONVERGE), а за сведение отвечал Andrew Scheps (Adele, BLACK SABBATH, METALLICA):

01. Barbarians Blood
02. Poisonous Weapons
03. Your Ghost Again
04. Snakes For Dinner
05. Out Like A Lamb
06. In The Ruins
07. They’re Coming For You
08. Golden Spires
09. Moth And Bone
10. A Vampire’s Demeanor
11. The Vanishing
12. The Three Fates




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13 июл 2026
Atheist666
Мастодон на Мастодон'е сидит, Мастодон'ом погоняет.
просмотров: 122

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