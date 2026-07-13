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JOSH HOMME в новом клипе MASTODON



"Snakes For Dinner" feat. Josh Homme, новое видео группы MASTODON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Marrow Deep", выходящего 28 августа на Loma Vista Recordings. Продюсировали материал MASTODON, работа шла в собственной студии West End Sound вместе с Patrik'ом Berger'ом (Lana Del Rey, Charli XCX) и Kurt'ом Ballou (HIGH ON FIRE, CONVERGE), а за сведение отвечал Andrew Scheps (Adele, BLACK SABBATH, METALLICA):



01. Barbarians Blood

02. Poisonous Weapons

03. Your Ghost Again

04. Snakes For Dinner

05. Out Like A Lamb

06. In The Ruins

07. They’re Coming For You

08. Golden Spires

09. Moth And Bone

10. A Vampire’s Demeanor

11. The Vanishing

12. The Three Fates







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