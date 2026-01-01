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Барабанщик MASTODON: «Новая пластинка очень для нас важна»



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Барабанщик и вокалист MASTODON Brann Dailor в недавнем интервью рассказал о долгожданном новом альбоме группы "Marrow Deep", который выйдет 28 августа на лейбле Loma Vista Recordings. Это первая полноформатная работа MASTODON, записанная с участием гитариста Nick'a Johnston'a, а также с заметным вкладом клавишника João Nogueira'a. Альбом был спродюсирован самими музыкантами в собственной студии West End Sound в Атланте совместно с Patrik'ом Berger'ом (Lana Del Rey, Charli XCX) и Kurt'ом Ballou (HIGH ON FIRE, CONVERGE), а сведением занимался Andrew Scheps (Adele, BLACK SABBATH, METALLICA). Говоря о предстоящем релизе, Brann сказал:

«Да, я очень рад, что наконец-то альбом выйдет. Мы уже какое-то время держали его у себя, так что будет здорово наконец выпустить его в мир, отправить в его первый школьный день и посмотреть, не начнет ли кто-нибудь над ним издеваться. А может, он сразу сядет за стол к самым крутым ребятам. Посмотрим».

На вопрос, ощущается ли выпуск "Marrow Deep" скорее как эмоциональное освобождение или, наоборот, вызывает тревогу, учитывая, что пластинка выходит спустя год после смерти одного из основателей MASTODON, гитариста Брента Хайндса, Brann ответил:

«Думаю, здесь есть и то, и другое. Для наших поклонников это тоже совершенно новые ощущения, но и для нас они не менее новые. Мы никогда раньше не выпускали альбом без всех четырех основных участников MASTODON. Поэтому здесь присутствует элемент неизвестности, и это нормально. Я не знаю, как люди воспримут эту пластинку. Единственное, что я всегда мог контролировать, — это собственное отношение к тому, что мы сделали.

А еще мнение тех, кто находился в комнате во время записи: меня, Bill'а [Kelliher], Troy'я [Sanders]. João и Nick подключились уже ближе к завершению работы и тоже очень помогли. Но когда мы пересекли финишную черту и смогли послушать альбом целиком от начала до конца, для меня было важно только одно — чтобы я сам был влюблен в каждую песню, которая войдет в этот альбом. Это единственное, что я действительно могу сделать.

Мне удалось довести пластинку до того состояния, которого я хотел добиться. Именно такой подход работает для меня уже 26 лет, и я продолжаю ему доверять. Но, с другой стороны, мы ступаем на территорию, по которой раньше никогда не ходили. Так что посмотрим, что будет. Но я с нетерпением жду выхода альбома, потому что верю в него и считаю, что именно такая пластинка была нужна MASTODON в этот момент нашей истории».




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