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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Mayhem

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Новый релиз MAYHEM выйдет зимой



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MAYHEM 28 февраля на двойном CD или двойном виниле представят релиз Command For Blood, Command For War, в который вошли репетиционные записи 1986 года:

CD1
PFA Rehearsal session A

1 Ghoul
2 Ghoul
3 Ghoul
4 Intros
5 Carnage
6 Black Metal
7 Pure Fucking Armageddon
8 OI
9 Witching Hour
10 Carnage
11 Carnage
12 Carnage
13 Intro
14 Outro

CD2
PFA Rehearsal session B

1 Ghoul
2 Ghoul
3 Ghoul
4 Pure Fucking Armageddon
5 Pure Fucking Armageddon
6 Black Metal
7 Carnage
8 Carnage
9 Carnage
10 Ghoul
11 Black Metal
12 Pure Fucking Armageddon
13 Black Metal
14 Black Metal

MAYHEM - Command For Blood, Command For War Featuring 1986 Rehearsals From NECROBUTCHER's Archive Available On Double LP And 2CD In February




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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20 янв 2025
Mistis
Я уже подумал что новый альбом, а они все старье выпускают.
20 янв 2025
g
gravitgroove
Интересно, кто у них там так неуклюже создает эти бесконечные компиляции из одного и того же каждый раз, да еще и в нескольких вариантах на одном пласте.
20 янв 2025
Lord Iscariah
И кому это говно нужно вообще?
Like!1
20 янв 2025
WahrandPhain
опять ногти и букли для фанатов
20 янв 2025
S
SS-ULTRA
Странная группа))

просмотров: 348

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