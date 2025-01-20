сегодня



Новый релиз MAYHEM выйдет зимой



MAYHEM 28 февраля на двойном CD или двойном виниле представят релиз Command For Blood, Command For War, в который вошли репетиционные записи 1986 года:



CD1

PFA Rehearsal session A



1 Ghoul

2 Ghoul

3 Ghoul

4 Intros

5 Carnage

6 Black Metal

7 Pure Fucking Armageddon

8 OI

9 Witching Hour

10 Carnage

11 Carnage

12 Carnage

13 Intro

14 Outro



CD2

PFA Rehearsal session B



1 Ghoul

2 Ghoul

3 Ghoul

4 Pure Fucking Armageddon

5 Pure Fucking Armageddon

6 Black Metal

7 Carnage

8 Carnage

9 Carnage

10 Ghoul

11 Black Metal

12 Pure Fucking Armageddon

13 Black Metal

14 Black Metal







+0 -0



( 5 ) просмотров: 348

