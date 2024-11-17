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Mayhem

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|||| 16 ноя 2024

Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим



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Jørn "Necrobutcher" Stubberud в недавнем интервью сказал, что не считает фильм 2018 года "Повелители хаоса" провальным. На вопрос о том, обращался ли к нему до выхода картины её режиссер Jonas Åkerlund, он ответил:

«Обращался. И это произошло довольно поздно. Было почти совсем поздно, потому что мне просто сказали: «Кстати, они снимают фильм о тебе». И всё. А я такой: «Что? Вы не можете снять обо мне фильм, не поговорив сначала со мной». Но они были очень высокомерны, и я сказал: «Отвалите. Ладно, тогда идите в жопу». Но потом Jonas сам связался со мной и сказал: «Привет, я режиссер этого фильма и хотел бы поговорить с тобой и всё такое». Я встретился с ним в Лос-Анджелесе и не знал, кто это. Я не знал, что Jonas был старым барабанщиком в BATHORY, и что он присутствовал во времена действия фильма, и он следил за этим делом, и он жил в Швеции, когда это случилось. Он играл в BATHORY, так что, конечно, он был связан с металлической [сценой], экстремальной металлической [сценой], а я не был в курсе. Я просто думал, что фильмом займется какой-нибудь голливудский режиссер, который не будет обращать внимания ни на что, кроме плохого. Так что я поговорил с ним. И подумал про себя: «Фильм всё равно снимут, независимо от моего желания». А потом Jonas спросил: «Ну, если можно, я использую пару песен MAYHEM». Я ему в ответ: «Если ты сделаешь из нас посмешище, я не дам тебе права ни на одну песню». И он: «Ладно, к черту. Ты можешь сам посмотреть фильм, а потом решить, хотите ли вы предоставить нам права». И когда я собственно посмотрел картину, я подумал про себя: «Вау, ничего себе!» Там затрагивались все жуткие события, но ведь они действительно произошли в реальности, так что всё в порядке. Но что Jonas сделал дополнительно, так это то, что он провел много исследований и приложил много усилий, чтобы сделать картинку как можно более аутентичной. И я хочу сказать, что меня поразило то, насколько точно был подобран гардероб. Это были буквально те же самые футболки, в которых мы ходили в те времена, они правильно говорили о музыке, упоминали CELTIC FROST и BATHORY, высмеивали SCORPIONS — ну, вы знаете, все эти детали. Я подумал про себя, что обычные люди, которые придут в кино и ничего не знают о металле, не поймут этих отсылок, и их не будет волновать, правильно ли подобран гардероб, правильны ли нашивки на спине или нет и всё такое, понимаете? Поэтому я для себя решил: «Ладно. Они, б$$$ь, постарались». А ведь могли бы этого и не делать. Но это говорило мне о том, каким занудой был этот парень. И я подумал: «Я люблю зануд. Ладно, к черту. Ты можешь это сделать». Я отдал ему права. [смеется] А потом вышел фильм.

Самое смешное, что все были очень возбуждены по этому поводу. Самые крупные новостные агентства в мире — BBC, CNN — все эти люди связались с нами, потому что это была крутая история. И я сказал им всем: «Ну, я не буду ничего комментировать, пока вы сами не увидите фильм. Когда фильм выйдет, тогда вы сможете позвонить мне, и я дам комментарии. Но пока, до выхода фильма, я не собираюсь ничего комментировать». И они сказали: «Хорошо, мы вам позвоним». Но после выхода фильма никто не перезвонил. И я знаю почему, потому что история оказалось настолько плохой и неправильной по многим причинам, что это было уже не так смешно, правда. В конце концов, это было не так уж и развлекательно, если вы понимаете, о чем я, смотреть, как пару парней убивают в замедленной съемке. Поэтому я потом над ними потешался. Как будто всем было так интересно до выхода фильма, а потом он вышел, и уже никому уже не был интересен. Ну а потом интерес как-то спал... Он не стал номером один в Billboard среди фильмов. Его показывали по телевизору здесь, в Норвегии, несколько раз, но это потому, что мы сами из Норвегии и здесь мы типа как знаменитости».




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17 ноя 2024
I
Inhuman
Фильм хороший

просмотров: 213

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