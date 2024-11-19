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У MAYHEM есть 20



В рамках недавнего интервью с Jørn "Necrobutcher" Stubberud'ом у него спросили, вправе ли фанаты MAYHEM ожидать нового материала в будущем году:



«Да, вполне. Teloch [гитарист MAYHEM Morten Bergeton Iversen] и Charles [Edward Alexander Hedger, гитарист MAYHEM] уже представили несколько демок — оба представили более 10 песен или 10 костяков песен — так что в сумме оба представили почти 20 песен. И я послушал все, некоторые из них действительно чертовски хороши. Так что, думаю, после австралийского тура — не, некоторые из нас [собираются] отправиться в турне с другими группами. Но в марте [2025 года], я думаю, мы соберемся вместе и начнем выкладываться по полной. В 2025 году мы должны быть в состоянии войти в студию. И тогда, надеюсь, было бы здорово выпустить альбом в 2025 году. Это была бы неплохая цель, но посмотрим. Но уж точно к 2026 году. А потом, конечно, мы отправимся в новое мировое турне, чтобы продвинуть его, вот как-то так».







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