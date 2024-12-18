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Басист MAYHEM: «Я верил, что мы продержимся сорок лет»



В рамках недавнего интервью у Jørn "Necrobutcher" Stubberud'a спросили о будущем юбилейном туре по Австралии, который стартует с девятого января:



«На самом деле, юбилейный год был недостаточно длинным. Так что на самом деле нам исполняется 41 год, когда мы приедем в январе в Австралию. Но времени на то, чтобы втиснуть [австралийскую часть тура] в 2024 год, к сожалению, не было.



Мы не праздновали 10-летний юбилей, потому что у нас были проблемы в 94-м, или мы все еще не оправились. Но у нас была 20-летняя годовщина, а потом, я полагаю, даже 25-летняя, потому что мы считали это уморительно огромным достижением в смысле [сохранения такой группы] вместе. И вдруг нам исполнилось 30 лет, а потом вдруг стало 40».



На вопрос о том, думал ли он, когда MAYHEM только образовались в 1984 году, что группа будет существовать и 40 лет спустя, он ответил следующее:



«Ну, вообще-то, наверное, да, потому что... мне часто задают этот вопрос. Например, при других обстоятельствах спрашивают: «Ты не думал, что это случится, когда тебе было 16 лет и ты создал эту группу?». Но ведь именно это и случилось. Я так верил в этот проект и думал: «Вот оно. У нас все получится». И у нас получилось. Мы должны были верить. Мы считали, что это возможно, и мы всегда так думали. И именно поэтому мы выжили, потому что первое, что вы должны сделать, — это поверить в себя. Это правило номер один. Так что нет, я не то чтобы удивлен, но я удивлен тем, как быстро пролетела жизнь. Сейчас мне 56 лет, а начинал я в 16, так что это целая жизнь, по сути. Лет 15 назад я бы получил золотые часы, если бы работал на благо общества, или золотые часы за 25 лет, или что-то в этом роде. Я вообще-то думал, что куплю себе часы. Но, как видите, у меня их нет».



Рассказывая о причинах, по которым MAYHEM продолжают существовать спустя четыре десятилетия после создания группы, Jørn сказал:



«Мы всегда оказываем на себя большое давление, чтобы добиться большего. Мы перфекционисты, и мы никогда не бываем счастливы, потому что боремся за то, чтобы достичь лучшего, на что мы способны. Допустим, у нас концерт, и кто-то допускает небольшую ошибку. Никто из зрителей и вообще никто этого не замечает, но мы еще полгода после этого злимся: «Все было идеально, а потом случилось это. Черт!» Так что мы по-прежнему существуем, и я полагаю, что это тоже одна из причин, почему... некоторые элементы, которые нужно иметь в составе, чтобы пройти через все эти годы».







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