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Басистка MERCYFUL FATE растаяла от встречи с членом METALLICA



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Becky Baldwin в недавнем интервью Guitar World рассказала о самом нереальном событии, случившемся в ее карьере на текущий момент:

«Пожалуй, это история с MERCYFUL FATE. И еще шоу, которое мы давали в Лос-Анджелесе, на него пришёл Dave Grohl и тусовался за кулисами. Я совсем не ожидала, что он окажется настолько большим поклонником MERCYFUL FATE. Но у меня есть видео, где он в зале поёт вместе со всеми, и это так здорово. А потом я встретилась с ним, и это был очень сюрреалистичный момент. Я также познакомилась с Rob'ом Halford'ом, ещё одним великим музыкантом. Я никогда не думала, что такое может случиться.

Я недавно побывала в Дании. METALLICA выступали в Копенгагене, и некоторые участники MERCYFUL FATE живут там. Поэтому я прилетела, чтобы встретиться с ними. Мы вместе пошли на концерт METALLICA и в конце встретились с Lars'ом, потому что он большой фанат MERCYFUL FATE. Он был рад видеть нас на концерте, и это выглядело так, словно круг замкнулся. Я сказала: "Боже мой, ты в моей самой любимой группе". А он: "А ты теперь в моей любимой группе"».

Она также рассказала о своём участии в британской трибьют-группе METALLICA:

«Я помогаю им, когда их бас-гитарист отсутствует. Пару лет назад их басист был очень занят, поэтому я выступала с ними довольно часто. Когда бы я им ни понадобилась, я с радостью приду на помощь».

Becky также рассказала и о том, каково ей исполнять басовые партии, сочинённые и записанные покойным басистом METALLICA Клиффом Бёртоном:

«Клифф Бёртон — уникальный музыкант. И я считаю, что чем больше вы изучаете его басовые партии, тем больше вы видите и слышите, как он учился играть на фортепиано, прежде чем освоить бас. Так что можно заметить, что он использует различные виды арпеджио и гаммы. Я думаю, что большая часть песен была написана другими участниками группы, которые, как мне кажется, не имели такого подхода. Но когда он пришёл, он оставил свой собственный след, и можно услышать, что он применяет теорию и добавляет, возможно, более креативные хроматические риффы для бас-гитары, чем те, которые другие участники могли бы предложить. Тогда он решает: "Я хочу, чтобы это имело больше смысла в музыкальном плане, потому что так работает мой мозг". И мне тоже нравится так сочинять басовые партии. Я тщательно изучала творчество Клиффа Бёртона, поэтому было очень приятно играть с трибьют-группой и иметь возможность ещё раз глубоко погрузиться в эти песни».




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