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*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 15
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Mercyful Fate

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BECKY BALDWIN исполняет MERCYFUL FATE



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BECKY BALDWIN опубликовала видео, в котором исполнила композицию MERCYFUL FATE "Satan's Fall" из альбома Melissa.

MERCYFUL FATE Bassist BECKY BALDWIN Performs "Satan's Fall" In New Playthrough Video




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6 окт 2024
WahrandPhain
реально хорошая басистка или как всегда - просто моська милая, для имиджу?

просмотров: 118

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