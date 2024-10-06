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MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH
33
FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale
25
TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов
18
MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура...
15
GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»
14
Сколько гитар у METALLICA в туре?
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MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD...
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Фрагмент нового релиза BEHEMOTH
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Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE
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MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH
33
FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale
25
TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов
18
MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура...
15
GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»
14
все новости группы
Mercyful Fate
Дания
Heavy Metal
http://www.covenworldwide.org
Myspace:
http://www.myspace.com/mercyfulfate
6 окт 2024
:
BECKY BALDWIN исполняет MERCYFUL FATE
6 сен 2024
:
Юбилейный винил MERCYFUL FATE выйдет осенью
16 авг 2024
:
BECKY BALDWIN исполняет MERCYFUL FATE
6 авг 2024
:
Басистка MERCYFUL FATE растаяла от встречи с членом METALLICA
29 июн 2024
:
Басистка MERCYFUL FATE исполняет METALLICA
23 апр 2024
:
MERCYFUL FATE в Чили
3 апр 2024
:
BECKY BALDWIN исполняет MERCYFUL FATE
20 фев 2024
:
BECKY BALDWIN исполняет MERCYFUL FATE
14 фев 2024
:
Басистка MERCYFUL FATE о новом альбоме: «Всё в процессе»
29 янв 2024
:
Как BECKY BALDWIN оказалась в MERCYFUL FATE
20 янв 2024
:
BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE
17 янв 2024
:
MERCYFUL FATE расстались с JOEY VERA
10 янв 2024
:
BECKY BALDWIN исполняет MERCYFUL FATE
26 ноя 2023
:
KING DIAMOND о магической силе девятки MERCYFUL FATE
30 окт 2023
:
MERCYFUL FATE в цифре
22 июл 2023
:
KING DIAMOND об альбомах, над которыми он работает
4 июн 2023
:
BECKY BALDWIN исполняет MERCYFUL FATE
15 мар 2023
:
BECKY BALDWIN исполняет MERCYFUL FATE
25 фев 2023
:
MERCYFUL FATE проработали три песни
15 янв 2023
:
Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне носить»
1 дек 2022
:
Видео с последнего концерта MERCYFUL FATE
16 ноя 2022
:
MERCYFUL FATE выпустят две песни до альбома
1 ноя 2022
:
Видео полного выступления MERCYFUL FATE
27 окт 2022
:
MERCYFUL FATE выступили с BECKY BALDWIN
19 сен 2022
:
Профессиональное видео с выступления MERCYFUL FATE
26 авг 2022
:
MERCYFUL FATE сочиняют новый материал
9 июл 2022
:
Видео с выступления MERCYFUL FATE
7 июл 2022
:
Бывшие из MERCYFUL FATE в ссоре
21 июн 2022
:
Видео с выступления MERCYFUL FATE
13 июн 2022
:
Видео полного выступления MERCYFUL FATE
10 июн 2022
:
Видео полного выступления MERCYFUL FATE
6 июн 2022
:
MERCYFUL FATE сыграли новую песню
30 май 2022
:
MERCYFUL FATE сыграют новую 9-минутную песню
21 апр 2022
:
MERCYFUL FATE объявили даты европейского тура
11 янв 2021
:
Фигурка MERCYFUL FATE доступна для заказа
9 янв 2021
:
Super7 представят фигурку вокалиста MERCYFUL FATE
20 окт 2020
:
KING DIAMOND работает над новым материалом MERCYFUL FATE
28 июн 2020
:
Фрагмент переизданий MERCYFUL FATE
20 июн 2020
:
Фрагмент переизданий MERCYFUL FATE
7 июн 2020
:
Фрагмент переизданий MERCYFUL FATE
21 май 2020
:
Переиздания MERCYFUL FATE выйдут летом
8 май 2020
:
Переиздания MERCYFUL FATE выйдут летом
3 май 2020
:
HANK SHERMANN: «Есть песен шесть-семь для нового MERCYFUL FATE»
29 апр 2020
:
Гитарист KING DIAMOND о Тими Хансене
16 апр 2020
:
MICHAEL DENNER: «“No Presents For Christmas” и “Charon” планировались для третьего альбома MERCYFUL FATE»
4 дек 2019
:
KING DIAMOND почтил память Тими Хансена
7 ноя 2019
:
MIKKEY DEE о басисте MERCYFUL FATE
5 ноя 2019
:
LARS ULRICH о смерти басиста MERCYFUL FATE
5 ноя 2019
:
Умер басист MERCYFUL FATE
24 сен 2019
:
MICHAEL DENNER не говорил с KING'ом DIAMOND'ом и HANK'ом SHERMANN'ом
18 сен 2019
:
MICHAEL DENNER не примет участия в реюнионе MERCYFUL FATE
20 мар 2019
:
Гитарист MERCYFUL FATE выпустил сольный сингл
14 дек 2018
:
Виниловое издание альбома MERCYFUL FATE доступно для прослушивания
8 ноя 2018
:
Винилы MERCYFUL FATE выйдут зимой
30 янв 2017
:
MERCYFUL FATE получили награду STEPPEULVEN
17 сен 2016
:
Винилы MERCYFUL FATE выйдут в октябре
3 дек 2015
:
Видео от гитаристов MERCYFUL FATE
30 ноя 2015
:
KING DIAMOND о возможности тура MERCYFUL FATE
29 сен 2015
:
HANK SHERMANN хотел бы записать «финальный альбом» MERCYFUL FATE
27 сен 2015
:
Новая песня гитаристов MERCYFUL FATE
19 авг 2015
:
Обложка и трек-лист нового ЕР гитаристов MERCYFUL FATE
9 апр 2015
:
Гитаристы MERCYFUL FATE выпускают ЕР
3 фев 2015
:
Гитаристы MERCYFUL FATE пригласили в свой проект SNOWY SHAW
2 ноя 2014
:
Гитаристы MERCYFUL FATE отмечают юбилей "Don't Break The Oath"
15 окт 2014
:
Гитаристы MERCYFUL FATE отмечают юбилей "Don't Break The Oath"
8 сен 2014
:
Музыканты MERCYFUL FATE основали новую группу
31 окт 2013
:
Гитаристы MERCYFUL FATE отмечают юбилей "Melissa"
28 окт 2013
:
Гитаристы MERCYFUL FATE отмечают юбилей "Melissa"
18 фев 2013
:
Гитарист MERCYFUL FATE о 2012
20 дек 2011
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Менеджер MERCYFUL FATE рассказал о праздновании годовщины METALLICA
14 мар 2009
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Подробности новых DVD MERCYFUL FATE и KING DIAMOND
7 янв 2009
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MERCYFUL FATE готовят новый альбом?
4 июн 2007
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Переиздание совместной работы MERCYFUL FATE и ZOSER MESS
24 ноя 2006
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MERCYFUL FATE снова появились на публике
22 мар 2006
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Гитарист MERCYFUL FATE записывает сольный альбом
сегодня
BECKY BALDWIN исполняет MERCYFUL FATE
BECKY BALDWIN опубликовала видео, в котором исполнила композицию MERCYFUL FATE "Satan's Fall" из альбома Melissa.
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6 окт 2024
WahrandPhain
реально хорошая басистка или как всегда - просто моська милая, для имиджу?
просмотров: 118
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).