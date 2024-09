сегодня



Юбилейный винил MERCYFUL FATE выйдет осенью



Metal Blade Records первого ноября выпустят юбилейную версию альбома MERCYFUL FATE Don't Break The Oath:



Side A:



01. A Dangerous Meeting

02. Nightmare

03. Desecration Of Souls

04. Night Of The Unborn



Side B:



01. The Oath

02. Gypsy

03. Welcome Princess Of Hell

04. To One Far Away

05. Come To The Sabbath



Brian Slagel: «Мы отмечаем юбилей одного из самых легендарных альбомов всех времен: MERCYFUL FATE «Don't Break The Oath». Для Metal Blade большая честь и радость переиздать альбом на виниле, а группа отпразднует годовщину выпуском целой кучи очень крутой атрибутики. Так что следите за обновлениями, покупайте переиздания, наслаждайтесь и отмечайте 40-летие «Don't Break The Oath»!»



Monte Conner, глава A&R Nuclear Blast: «Что можно придумать после альбома «Melissa», одного из величайших металлических дебютов всех времен? Альбом, в котором есть песня 'Satan's Fall', содержащая столько риффов, что любая другая метал-группа могла бы написать целый альбом. И вот, спустя всего лишь год, выходит новый альбом «Don't Break The Oath», с еще более качественным продакшеном и песнями, которые стали еще более насыщенными и содержат в себе гораздо больше мяса. Такие треки, как «Gypsy», «The Oath» и «Come To The Sabbath», являются классикой металла на века, но, честно говоря, я мог бы добавить в этот список и остальные шесть песен альбома. Каждый трек — это бесспорная классика на все времена. Таких альбомов больше не делают! Позднее я работал на лейбле Roadrunner Records, который выпустил этот альбом в 1984 году, и я очень рад, что спустя 40 лет он дойдет до нового поколения металхэдов, и что может быть лучше, чем легендарный лейбл Metal Blade».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 225