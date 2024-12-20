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Alice in Chains

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ALICE IN CHAINS мошенники?



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Согласно эксклюзивному отчету Business Insider, участники ALICE IN CHAINS входят в число музыкантов, которые неправомерно использовали гранты помощи COVID, финансируемые американскими налогоплательщиками. В докладе также упоминаются рэпер Лил Уэйн, R&B-певец Крис Браун и диджей Маршмелло.

Деньги были получены в рамках программы под названием Shuttered Venue Operators Grant. Подписанная Трампом в 2020 году и поддержанная законодателями, включая сенатора Чака Шумера, она была создана в качестве спасательного круга для борющихся независимых заведений и художественных групп во время пандемии. Но поп-звезды использовали программу как копилку для продолжения вечеринок, сообщает Business Insider.

Согласно отчету: 23 марта 2022 года, согласно записям, вокалист и гитарист Alice in Chains Jerry Cantrell получил 1,4 миллиона долларов в качестве «распределения SVOG». Барабанщик группы Sean Kinney получил такую же сумму, а басист Mike Inez — половину этой суммы, около $682 000.

В общей сложности 3,4 миллиона долларов из 4,1 миллиона, выделенных грантом на оплату труда, достались трем музыкантам, занимающим первые места.

Как и другие соискатели гранта, AIC Entertainment — гастрольный бизнес трех участников группы - должна была сообщить правительству только о том, что деньги «необходимы». Но за месяц до получения гранта участники группы получили около 48 миллионов долларов дохода от продажи авторских прав на свой каталог. Еще сотни тысяч долларов они получили от продажи товаров и других видов прибыли в 2022 году.

Группа тратила деньги на оплату труда своих сотрудников. Она заплатила сотни тысяч долларов фирмам, арендующим звуковое оборудование, видеооператорам и менеджерам. Но нестабильность работы в концертно-зрелищном бизнесе для некоторых сотрудников не изменилась. В конце 2022 года Скотт Дакроеден, гитарный техник и гастрольный фотограф, работавший с группой на протяжении многих лет, узнал о раке. Группа, которая, согласно записям, не тратила средства гранта на такие льготы, как медицинская страховка, разместила в Twitter страницу GoFundMe.

«У него нет медицинской страховки, и теперь он не может работать, чтобы оплачивать свои счета», — говорилось на странице. Солист группы сообщил на Facebook, что ALICE IN CHAINS помогала ему за кулисами, но человек, знакомый с ситуацией, сказал, что Дахроеден не получал от группы много денег во время пандемии, если вообще получал, и что после постановки диагноза группа связала Дахроедена с благотворительной организацией, которая помогает оплачивать медицинские счета. Дакроеден умер вскоре после постановки диагноза.

Представители ALICE IN CHAINS и менеджер не ответили на просьбы о комментарии.

Report Claims ALICE IN CHAINS Are Among Artists Who Billed US Taxpayers For Luxury Hotels, Shopping Sprees, And Million-Dollar Bonuses




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20 дек 2024
K
KillTimer
Конечно, что за вопрос. Просто послушайте то, что они выдают за музыку!

просмотров: 88

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