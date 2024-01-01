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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 23
*Новое видео DREAM THEATER 17
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 17
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
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Alice in Chains

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ALICE IN CHAINS могут всё!



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Jerry Cantrell в недавнем интервью ответил на вопрос, как он понимает, какую песню можно использовать для альбома ALICE IN CHAINS, а какая уйдет на сольник:

«По сути, это просто то, с кем я записываю песню. Я считаю, что ALICE могут делать практически все, что угодно, что мы и доказали, записав «Facelift», «Sap», «Dirt», «Jar Of Flies» и так далее, многие альбомы, в которых смешаны самые разные виды музыки, которую играла группа. И люди приняли то, что мы рисковали в музыкальном плане, и это стало частью нашей идентичности. Так что нет ничего, что мы не могли бы сделать. Так что если я записываю песню с ALICE IN CHAINS, а все остальные ребята ее любят, и мы хотим ее записать, то она становится песней ALICE IN CHAINS. Если же я пишу песню, которую записал с другими музыкантами, то она явно не будет песней ALICE IN CHAINS, потому что ALICE ее не записывали».




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