Юбилейный винил от ALICE IN CHAINS



ALICE IN CHAINS отметят 15-летие альбома "Black Gives Way To Blue" выпуском специального двойного винила, доступного с 27 сентября в следующих вариантах: Black Widow (available exclusively through the ALICE IN CHAINS store),Black Smoke (via the Craft Recordings store),and Electric Smoke (available at Revolver):



Side A:



01. All Secrets Known

02. Check My Brain

03. Last Of My Kind



Side B:



01. Your Decision

02. A Looking In View



Side C:



01. When The Sun Rose Again

02. Acid Bubble

03. Lesson Learned



Side D:



01. Take Her Out

02. Private Hell

03. Black Gives Way To Blue







