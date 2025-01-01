сегодня



Гитарист ALICE IN CHAINS: «Группы не созданы, чтобы существовать долго»



JERRY CANTRELL в в подкасте "The Adamantium Podcast" обсудил средний возраст групп, колеблющийся в промежутке от трех до четырех лет:



«Группы не созданы для того, чтобы существовать долго, поэтому группы, которые могут продержаться и пройти через сраные изменения и прочее дерьмо, достойны восхищения, поскольку это тяжелая работа. И люди меняются. Люди растут, у них появляются другие интересы, у вас есть семья, жизненные интересы, вы хотите заниматься другим дерьмом. Они не созданы для длительной работы. Вообще, если посмотреть на карьеру, есть несколько групп, которые проходят испытание временем, десятилетиями, десятилетиями и десятилетиями, но на самом деле, если посмотреть на пик карьеры группы, [которая оказывает] влияние, то это около трех пластинок. Это примерно от трех до пяти пластинок, когда вы сделаете основную часть своей работы по оказанию влияния, если вам повезет получить и иметь его... Я лишь говорю, что в целом они не созданы для длительного существования. И поэтому, когда у вас есть группа, которая существует десятилетиями и при этом остается креативной и переживает всякие трудности, это повод для гребаного восхищения. Это на самом деле так — потому что для этого требуется много усилий и много работы, а также связь с большим количеством людей, которые, б$$$ь, поддерживают это, любят это и, б$$$ь, хотят прийти и услышать, как вы играете эти песни. Она становится частью как их личности, так и вашей.



Именно поэтому я хотел заниматься этим в детстве и полагал, что это нечто волшебное, да и сейчас я так считаю. Это ведь чертовски круто — придумывать всякую хрень, хорошо проводить время с приятелями, делать то, что тебе нравится, а потом выкладывать это на всеобщее обозрение, которое цепляет людей и становится для них таким же важным, как и для тебя. Может быть, не в одинаковой степени — возможно, они пересекаются, и у вас есть что-то общее, — но в этом и заключается крутость музыки. Она настолько индивидуальна, что позволяет понять, о чем она говорит. И вкусы людей тоже меняются. Может быть, вы начинаете как панки, а потом, может быть, увлекаетесь гребаным — я не знаю — сраным джазом или чем-то еще, или проходите через эпоху блюза или соула и R&B. Я так и сделал. Я прошел через все это дерьмо. Я все еще развиваюсь».







+0 -0



просмотров: 25

