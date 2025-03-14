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*MASTODON расстались с гитаристом 193
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
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Rob Zombie

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ROB ZOMBIE учит детей



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ROB ZOMBIE выпустил обучающую детскую книгу "Z Is For Zombie: Learning To Spell With House Of 1000 Corpses Friends" — цена 76-страничной книжки составляет 39.99 доллара.




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14 мар 2025
С
СтаканМарьиванны
Планируется ли выпускать данную книгу в РФ? Тут огромная целевая аудитория. Адаптировать бы только надо рисунки под местные реалии...

просмотров: 104

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