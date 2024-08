сегодня



ROB ZOMBIE отыграл первое за 18 лет шоу с ROB 'BLASKO' NICHOLSON



Видео с выступления ROB ZOMBIE, которое состоялось 20 августа в Isleta Amphitheater, Albuquerque, New Mexico. доступно для просмотра ниже:



01. Demon Speeding

02. Super-Charger Heaven (WHITE ZOMBIE song)

03. Feel So Numb

04. Well, Everybody's Fucking In A U.F.O.

05. What Lurks On Channel X?

06. Superbeast

07. The Lords Of Salem

08. The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)

09. Never Gonna Stop (The Red, Red Kroovy)

10. Dead City Radio And The New Gods Of Supertown

11. The Satanic Rites Of Blacula

12. More Human Than Human (WHITE ZOMBIE song)

13. Living Dead Girl

14. Thunder Kiss '65 (WHITE ZOMBIE song)

15. Dragula







