Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DREAM THEATER 26
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 15
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 14
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL 11
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 7
*JON BON JOVI за Камалу Харрис 7
*Нереализованный трек RATT 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DREAM THEATER 26
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 15
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 14
[= ||| все новости группы



*

Rob Zombie

*



16 окт 2024 : 		 JOHN 5 так и не общался с ROB ZOMBIE

22 авг 2024 : 		 ROB ZOMBIE отыграл первое за 18 лет шоу с ROB 'BLASKO' NICHOLSON

31 янв 2024 : 		 ROB ZOMBIE нашел басиста

31 янв 2024 : 		 ROB ZOMBIE расстался с басистом

18 сен 2023 : 		 ROB ZOMBIE в 4К

8 сен 2023 : 		 Бывший из ROB ZOMBIE: «Как пришел в MÖTLEY CRÜE, то с Rob'ом завязал»

27 авг 2023 : 		 ROB ZOMBIE открыл тур

27 май 2023 : 		 ROB ZOMBIE работает над новым альбомом

13 май 2023 : 		 JOHN 5 — об уходе из группы ROB ZOMBIE ради MÖTLEY CRÜE

30 мар 2023 : 		 Как ROB ZOMBIE «позаимствовал песню» THE SWORD

24 авг 2022 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

28 июл 2022 : 		 Фрагмент саундтрека от ROB ZOMBIE

26 июл 2022 : 		 Участники POWERMAN 5000, STATIC-X присоединились к ROB ZOMBIE

22 июл 2022 : 		 ROB ZOMBIE о слухах про 40 миллионов

14 июл 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

29 июн 2022 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

9 июн 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

9 сен 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

2 июл 2021 : 		 ROB ZOMBIE — о первой встрече с OZZY

10 июн 2021 : 		 ROB ZOMBIE снимет своих The Munsters

23 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE первый

16 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Будут и новые пандемии»

12 мар 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

14 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Мясо? Унесите!»

3 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE два года тянул с выпуском

1 фев 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN 5 так и не общался с ROB ZOMBIE



zoom
В рамках программы "The Jasta Show" у John'a 5 спросили, удалось ли ему пообщаться с Rob'ом Zombie после ухода из его команды в 2022 году, на что тот ответил:

«Мы не в плохих отношениях. И Rob пожелал мне всего хорошего. Он сказал мне: "Иди и сделай это". Так что мы не в ссоре, мы просто не общались, не разговаривали друг с другом. У него всё отлично. У него отличная новая группа, и он отрывается на полную катушку. Просто мы не разговаривали. Я не думаю, что у нас есть какие-то обиды или что-то в этом роде. Мы были вместе 17 лет, но просто пришло время...

Я хочу жить своей жизнью, и получить такую возможность на этом этапе — довольно редкое явление. Так что я хочу повидать ещё много всего.

Я никогда не уйду на пенсию — это я вам гарантирую; я никогда не уйду на пенсию, но я хочу сделать гораздо больше».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 227

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом