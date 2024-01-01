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JOHN 5 так и не общался с ROB ZOMBIE



В рамках программы "The Jasta Show" у John'a 5 спросили, удалось ли ему пообщаться с Rob'ом Zombie после ухода из его команды в 2022 году, на что тот ответил:



«Мы не в плохих отношениях. И Rob пожелал мне всего хорошего. Он сказал мне: "Иди и сделай это". Так что мы не в ссоре, мы просто не общались, не разговаривали друг с другом. У него всё отлично. У него отличная новая группа, и он отрывается на полную катушку. Просто мы не разговаривали. Я не думаю, что у нас есть какие-то обиды или что-то в этом роде. Мы были вместе 17 лет, но просто пришло время...



Я хочу жить своей жизнью, и получить такую возможность на этом этапе — довольно редкое явление. Так что я хочу повидать ещё много всего.



Я никогда не уйду на пенсию — это я вам гарантирую; я никогда не уйду на пенсию, но я хочу сделать гораздо больше».







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