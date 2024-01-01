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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 25
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 19
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Rob Zombie

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11 дек 2024 : 		 Раскрась ROB ZOMBIE!

16 окт 2024 : 		 JOHN 5 так и не общался с ROB ZOMBIE

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31 янв 2024 : 		 ROB ZOMBIE расстался с басистом

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8 сен 2023 : 		 Бывший из ROB ZOMBIE: «Как пришел в MÖTLEY CRÜE, то с Rob'ом завязал»

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27 май 2023 : 		 ROB ZOMBIE работает над новым альбомом

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24 авг 2022 : 		 Видео с выступления ROB ZOMBIE

28 июл 2022 : 		 Фрагмент саундтрека от ROB ZOMBIE

26 июл 2022 : 		 Участники POWERMAN 5000, STATIC-X присоединились к ROB ZOMBIE

22 июл 2022 : 		 ROB ZOMBIE о слухах про 40 миллионов

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29 июн 2022 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

9 июн 2022 : 		 Трейлер нового фильма ROB ZOMBIE

9 сен 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

2 июл 2021 : 		 ROB ZOMBIE — о первой встрече с OZZY

10 июн 2021 : 		 ROB ZOMBIE снимет своих The Munsters

23 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE первый

16 мар 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Будут и новые пандемии»

12 мар 2021 : 		 Новое видео ROB ZOMBIE

14 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE: «Мясо? Унесите!»

3 фев 2021 : 		 ROB ZOMBIE два года тянул с выпуском
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|||| 11 дек 2024

Раскрась ROB ZOMBIE!



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Neck Bolt Publishing выпустили раскраску ROB ZOMBIE, иллюстрации к которой сделал Pete Bregman, а за обложку отвечала Suspiria Vilchez.




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