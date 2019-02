сегодня



BRING ME THE HORIZON порвал связку



BRING ME THE HORIZON отменили два концерта в американском туре из-за того, что вокалист команды, Oli Sykes, «порвал правую голосовую связку». По сообщению группы разогрева, шоу будут перенесены.



«Я вынужден сообщить, что мы отменяем концерты в США. Я порвал правую связку, и если не дать отдыха, есть большой риск серьёзной травмы. Я прикладываю максимум усилий, чтобы исполнить свои обязанности, и чертовски ненавижу вас огорчать, не говоря уже о том, что все эти концерты были чертовски классными. Но на текущий момент мои вокальные способности такие же, как и успехи футболиста со сломанной ногой. И ещё раз приношу свои извинения, надеюсь на ваше понимание».





























