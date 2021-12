12 дек 2021



Вокалист BRING ME THE HORIZON в новом треке IC3PEAK



IC3PEAK опубликовали композицию "Vampir", в записи которой принимал участие вокалист BRING ME THE HORIZON Oli Sykes. http://www.bringmethehorizon.co.uk







