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Bring Me the Horizon

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10 май 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

4 мар 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON полностью здоров

19 фев 2019 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON порвал связку

4 фев 2019 : 		 BRING ME THE HORIZON стали первыми

25 янв 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 янв 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

4 янв 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

13 дек 2018 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

9 дек 2018 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок-н-ролл или панк»

3 дек 2018 : 		 На концерте BRING ME THE HORIZON умер поклонник

22 окт 2018 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне BRING ME THE HORIZON

26 авг 2018 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

22 авг 2018 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON выйдет зимой

22 авг 2018 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

21 дек 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON запустил линию одежды

3 ноя 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

26 окт 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON хочет быть «более безумным» на новом альбоме

23 сен 2016 : 		 BRING ME THE HORIZON отменяют выступления

1 сен 2016 : 		 Участники BRING ME THE HORIZON планируют подняться на Килиманджаро

28 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON

24 июн 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

14 июн 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Мы не продались!»

17 апр 2016 : 		 BRING ME THE HORIZON выпустили автобиографию

17 мар 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

20 фев 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON отрицает, что специально разрушил стол COLDPLAY

12 дек 2015 : 		 Музыканты BRING ME THE HORIZON ответили на "25 важных вопросов"
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Новое видео BRING ME THE HORIZON



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"Mother Tongue", новое видео группы BRING ME THE HORIZON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Amo", выпущенного в январе на Columbia Records.



Video Premiere: BRING ME THE HORIZON




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