сегодня



Новая песня BRING ME THE HORIZON



"Nihilist Blues", новая песня группы BRING ME THE HORIZON, в записи которой в качестве гостя принимала участие GRIMES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Amo, выход которого запланирован на 25 января на Columbia Records.









BRING ME THE HORIZON has just kicked off of its Live Nation-produced North American headline tour, to be followed by shows in South America, Australia and a plethora of festivals around the world.









