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Bring Me the Horizon

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25 янв 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 янв 2019 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

4 янв 2019 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

13 дек 2018 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

9 дек 2018 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок-н-ролл или панк»

3 дек 2018 : 		 На концерте BRING ME THE HORIZON умер поклонник

22 окт 2018 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в новой песне BRING ME THE HORIZON

26 авг 2018 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

22 авг 2018 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON выйдет зимой

22 авг 2018 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

21 дек 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON запустил линию одежды

3 ноя 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

26 окт 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON хочет быть «более безумным» на новом альбоме

23 сен 2016 : 		 BRING ME THE HORIZON отменяют выступления

1 сен 2016 : 		 Участники BRING ME THE HORIZON планируют подняться на Килиманджаро

28 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON

24 июн 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

14 июн 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Мы не продались!»

17 апр 2016 : 		 BRING ME THE HORIZON выпустили автобиографию

17 мар 2016 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

20 фев 2016 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON отрицает, что специально разрушил стол COLDPLAY

12 дек 2015 : 		 Музыканты BRING ME THE HORIZON ответили на "25 важных вопросов"

23 ноя 2015 : 		 BRING ME THE HORIZON пожертвовали 10 000 на помощь THE GHOST INSIDE

19 ноя 2015 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON

6 ноя 2015 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

21 окт 2015 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON
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Новая песня BRING ME THE HORIZON



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"Nihilist Blues", новая песня группы BRING ME THE HORIZON, в записи которой в качестве гостя принимала участие GRIMES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Amo, выход которого запланирован на 25 января на Columbia Records.



Listen To BRING ME THE HORIZON

BRING ME THE HORIZON has just kicked off of its Live Nation-produced North American headline tour, to be followed by shows in South America, Australia and a plethora of festivals around the world.




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